نتائج قرعة دوري ابطال افريقيا اليوم الأربعاء 20 اذار-مارس CAF Results | “دور الثمانية”...

نرصد معكم قرعة دوري ابطال افريقيا سحب قرعة دوري الأبطال اليوم الأربعاء 20 مارس، تابع الآن كل جديد عبر نقل محتوى مميز، ونتابع معكم الفرق المتأهلة لدور الثمانية، ونتابع معكم كل جديد، ويتم سحب القرعة في القاهرة، ونرصد توقيت إجراء القرعة لايف، ونتابع معكم العديد من التقارير العاجلة، التي تخص كيفية لعب المباريات في الدور ربع النهائي من المسابقة.

قرعة دوري ابطال افريقيا

في أحد فنادق القاهرة يتم عمل القرعة اليوم، والأهلي هو ممثل مصر الوحيد، وهو ما نتابعه اليوم في القرعة، ونتابع معكم طرق الإستعلام عن القرعة، والقناة الناقلة لها، تابع توقيت القرعة، وموعد مباراة الأهلي القادمة في دوري الأبطال الأفريقي، ونتابع معكم كل جديد.

تابع نظام المباريات وتابع القرعة لايف

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نظام المباريات

يتم لعب المباريات على أساس نظام معين، وهو أن يتم وضع أصحاب المراكز الأولى في تصنيف، وأصحاب المراكز الثانية في تصنيف آخر، وتم تأهل الأهلي المصري ومازيمبي والترجي التونسي والوداد البيضاوي، وأصحاب المراكز الثانية هم حوريا الغيني، وسيمبا التنزاني وشباب قسنطينة وصن داونز.

توقيت مباريات دور الثمانية

في يوم 5-6-7 أبريل 2019 يتم لعب مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم لعب مباريات العودة في يوم 12-13-14 أبريل 2019

بطاقة قرعة دوري الأبطال 2019

قرعة دوري أبطال أفريقيا

الدور ربع النهائي “دور الثمانية”

توقيت إجراء القرعة الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت السعودية

يتم بث القرعة على قناة أون سبورت

يتم عمل القرعة في أحد فنادق القاهرة

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