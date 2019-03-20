موعد وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2019| توقيت مشاهدة قرعة ربع نهائي دوري...

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018/2019، بجانب تردد القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2019، هو الأمر الذي تبحث عليه الجماهير العربية، والإفريقية بصفة عامة في الفترة الحالية، في محرك البحث جوجل، خصوصا بعد التعرف على الأندية المتأهلة والمشاركة في قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لذلك سنقدم لكم تردد القناة الناقلة لقرعة دوري الأبطال، وموعد وتوقيت بداية مشاهدة تفاصيل قرعة البطولة الإفريقية.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019

أعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، انه موعد إجراء قرعة دوري ابطال إفريقيا في دور الثمانية هذا العام، سيكون يوم الأربعاء الموافق ل 20 مارس 2019، وستجرى قرعة ربع نهائي، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في العاصمة المصرية القاهرة، أما توقيت بداية مشاهدة تفاصيل القرعة، سنقدمه لكم لاحقا فتابعونا.

توقيت مشاهدة مباراة قرعة ربع نهائي دوري أبطال 2019

بداية مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018/2019، سيكون ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2019

بخصوص القناة المجانية الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018/2019، ستكون هي تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، على القمر الصناعي النايل سات، حيث تقوم القناة ببث مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا مجانا، للجماهير العربية، بهدف التعرف عن قرب عن نتيجة قرعة دور الثمانية من دوري الابطال 2019 في القارة السمراء.

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تردد قناة بي إن سبورت hd الإخبارية

في هذه الفقرة سنترككم مع تردد قناة بي إن سبورت نيوز hd ، التي ستقوم بعرض على القمر الصناعي النايل سات، تفاصيل إجراء قرعة دوري الأبطال يوم الأربعاء 20-3-2019 مجانا.

القناة بي إن سبورت hd القمر الصناعي النايل سات تردد القناة 12604 معدل الترميز 27500 الاستقطاب H

الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019

في هذه الفقرة سنقدم لكم أسماء الأندية المشاركة في قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018/2019.

صن دوانز الجنوب إفريقي. الوداد البيضاوي المغربي الترجي الرياضي التونسي. مازيمبي الكونجولي نادي القسنطيني الجزائري الأهلي سيمبا حوريا كونكري الغيني



موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019

تما الإعلان أنه مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، ستجري بتاريخ 5 أو 6 أو 7 أبريل 2019، وذلك بخصوص موعد مباريات الذهاب، أما موعد مباريات الإياب ستجري بتاريخ 12 أو 13 أو 14 أبريل، وسنقدم لكم كل التفاصيل بعد التعرف على نتيجة قرعة ريع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.

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