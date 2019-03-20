مران الأهلي.. محاضرة في الملعب.. غياب الشناوي.. وتأهيل الثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك المقبلة بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في الثلاثين من منارس الجاري في إطار مؤجلات الاسبوع الـ17 من بطولة الدوري المصري.

وانتظم معظم اللاعبين في تدريبات الفريق، بينما تغيب محمد الشناوي حارس المرمي وأحمد حمودي، والثنائي المحترف جونيور أجايي ووليد أزارو حيث حصلا على إذن من الجهاز الفني للأهلي بالسفر إلى بلادهما لقضاء الإجازة ومن المقرر عودتهما من بلادهما مساء اليوم الاربعاء.

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وحرص المدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، من أجل الحديث عن المرحلة القادمة التي تشهد خوض العديد من المنافسات الحاسمة سواء علي الصعيد المحلي أو الإفريقي، بجانب عقد جلسة خاصة مع سعد سمير مدافع الفريق.

كما شارك أيمن أشرف في التدريبات الجماعية إلى جانب تقسيمة اللاعبين، وكان اللاعب قد غادر مباراة شبيبة الساورة الأخيرة بعد إصابته بكدمة في الضهر.

على الجانب الآخر، واصل الثنائي حمدي فتحي ووليد سليمان لاعبي الأهلي مرحلة التأهيل للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما، فالأول عانى من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة بتروجت بالدوري، بينما تعرض سليمان للإصابة ،بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

جدير بالذكر أن الأهلي يترقب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام مساء اليوم الأربعاء، بعدما نجح الفريق الأحمر في احتلال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط.