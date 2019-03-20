عودة كهربا تزين تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون

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تحرير:كريم مليم ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
الزمالك
استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشيكل أبناء ميت عقبة، لمواجهة المقاولون العرب، على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين القلعة البيضاء وذئاب الجبل، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة الثامنة على استاد بترو سبورت، شهد فوز أصحاب الرداء الأبيض بهدفين مقابل هدف، أحرز ثنائية أبناء ميت عقبة محمود علاء ويوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف المقاولون إسلام فؤاد.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالآتي: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - أحمد زيزو - أوباما - محمود كهربا. خط الهجوم: عمر السعيد. ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز السادس
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: حمدى النقاز - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - أحمد زيزو - أوباما - محمود كهربا.
خط الهجوم: عمر السعيد.
ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 34 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الخامس.
في المقابل يتصدر الزمالك بقيادة كريستيان جروس، جدول ترتيب الدوري، برصيد 52 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.
ويدخل المقاولون العرب المباراة للثأر من هزيمة لقاء الدور الأول، والتي كان يقود الفريق خلالها علاء نبيل، في المقابل يسعى الزمالك لتحقيق الثلاث نقاط لتوسيع الفارق مع الأهلي قبل القمة.
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