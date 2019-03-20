انت الان تتابع عودة كهربا تزين تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

الزمالك

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشيكل أبناء ميت عقبة، لمواجهة المقاولون العرب، على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين القلعة البيضاء وذئاب الجبل، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة الثامنة على استاد بترو سبورت، شهد فوز أصحاب الرداء الأبيض بهدفين مقابل هدف، أحرز ثنائية أبناء ميت عقبة محمود علاء ويوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف المقاولون إسلام فؤاد.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالآتي: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - أحمد زيزو - أوباما - محمود كهربا. خط الهجوم: عمر السعيد. ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز السادس