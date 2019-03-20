النحاس يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 4 سنوات في الدوري

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تحرير:كريم مليم ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ ص
عماد النحاس
يأمل عماد النحاس، مدرب المقاولون العرب، في تحقيق رقم مميز، بالفوز على الزمالك، حين يحتضن استاد بترو سبورت اللقاء، ضمن الجولة الـ25 من عمر الدوري الممتاز، ليصبح أول مدرب ينجح في قيادة فريقه للفوز على الأهلي والزمالك هذا الموسم، بعد أن حقق نصف المعادلة بتحقيق الفوز على الفريق الأحمر في الدوري (1-0)، وبات الدور الآن على الزمالك لتحقيق الإنجاز الغائب منذ 4 أعوام، حيث كان آخر مدرب حقق نفس الرقم المميز، هو طارق العشري في موسم 2014/ 2015، عندما فاز على الزمالك بهدفين نظيفين، والأهلي بهدف نظيف، في الموسم الذي توج خلاله الأبيض بلقب الدوري بعد طول غياب.
عماد النحاس فاز من قبل على الزمالك، لكن عندما كان مدربا للشرقية، بهدف نظيف، ليكون مطالبا بتجاوز عقبة أبناء ميت عقبة، لدخول التاريخ خلال المواجهة المهمة، التي تجمع بينهما، بجانب صنع مجد شخصي لنجم الأهلي السابق، خلال توليه مسؤولية المقاولون العرب. ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس،
ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 34 نقطة، في المقابل يتصدر الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، جدول ترتيب الدوري، برصيد 52 نقطة.
وشهد لقاء الدور الأول بين القلعة البيضاء وذئاب الجبل، فوز أصحاب الرداء الأبيض بهدفين مقابل هدف، ويدخل المقاولون العرب المباراة للثأر من هزيمة لقاء الدور الأول، والتي كان يقود الفريق خلالها علاء نبيل، في المقابل يسعى الزمالك في تحقيق الثلاث نقاط لتوسيع الفارق مع الأهلي قبل القمة.
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