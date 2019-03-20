انت الان تتابع النحاس يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 4 سنوات في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ ص

عماد النحاس

يأمل عماد النحاس، مدرب المقاولون العرب، في تحقيق رقم مميز، بالفوز على الزمالك، حين يحتضن استاد بترو سبورت اللقاء، ضمن الجولة الـ25 من عمر الدوري الممتاز، ليصبح أول مدرب ينجح في قيادة فريقه للفوز على الأهلي والزمالك هذا الموسم، بعد أن حقق نصف المعادلة بتحقيق الفوز على الفريق الأحمر في الدوري (1-0)، وبات الدور الآن على الزمالك لتحقيق الإنجاز الغائب منذ 4 أعوام، حيث كان آخر مدرب حقق نفس الرقم المميز، هو طارق العشري في موسم 2014/ 2015، عندما فاز على الزمالك بهدفين نظيفين، والأهلي بهدف نظيف، في الموسم الذي توج خلاله الأبيض بلقب الدوري بعد طول غياب.

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عماد النحاس فاز من قبل على الزمالك، لكن عندما كان مدربا للشرقية، بهدف نظيف، ليكون مطالبا بتجاوز عقبة أبناء ميت عقبة، لدخول التاريخ خلال المواجهة المهمة، التي تجمع بينهما، بجانب صنع مجد شخصي لنجم الأهلي السابق، خلال توليه مسؤولية المقاولون العرب. ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس،