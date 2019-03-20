انت الان تتابع كيف أعاد كومان الهيبة للطواحين الهولندية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لا يختلف اثنان على العمل الكبير الذي قدمه رونالد كومان بعدما صنع وحشًا من المنتخب الهولندي بعد سنوات فشلت فيها الطواحين في التأهل إلى اليورو والمونديال الأخيرين

عندما تولى رونالد كومان تدريب منتخب هولندا في شهر فبراير من العام الماضي، وجد فريقا يمر بانتكاسة كبيرة ويعاني العديد من المشكلات، كما أن هناك أجواء سلبية تحيط بالطواحين، وهو أمر منطقي، فبعد أن حلت هولندا ثالثة في مونديال البرازيل 2014، فشلت بعدها في التأهل إلى كل من يورو 2016 ومونديال 2018، وبات الفريق يخسر ذهابًا وإيابًا أمام منتخبات مثل أيسلندا وبلغاريان بعد اعتزال النجوم روبن فان بيرسي وأرين روبين وويسلي شنايدر، وكان التحدي كبيرا لإعادة الكرة الهولندية إلى مكانتها الطبيعية بين كبار القوم.

وبالفعل نجح كومان بقوة، وكانت بدايته في دوري الأمم الأوروبية الذي انطلقت نسخته الأولى عقب نهاية مونديال روسيا الأخيرة، وتخطت هولندا مجموعتها التي وُجد بها كل من ألمانيا وفرنسا، وتستعد الآن لبداية التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020. وأجرى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حوارًا مع كومان للوقوف على

وبالفعل نجح كومان بقوة، وكانت بدايته في دوري الأمم الأوروبية الذي انطلقت نسخته الأولى عقب نهاية مونديال روسيا الأخيرة، وتخطت هولندا مجموعتها التي وُجد بها كل من ألمانيا وفرنسا، وتستعد الآن لبداية التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020. وأجرى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حوارًا مع كومان للوقوف على كيفية تحقيقه تلك الطفرة مع الكرة الهولندية، والذي نستعرضه هنا: - أنت في منصبك الحالي منذ قرابة العام وقدمت إنجازا كبيرا بالنسبة إلى وضع هولندا عندما تسلمت المهمة ووضعها الحالي، فكيف تقيم تجربتك؟

"حسنًا، التوقعات أصبحت أعلى الآن، وهو أمر جيد، ينتظر منا الجميع نتائج كبيرة في تصفيات اليورو، وهذا يعكس العمل والنتائج التي قدمناها مؤخرًا. هناك تغيير كبير، فعندما تسلمت المهمة لم تكن الحالة العامة إيجابية بين الجماهير، ولحسن الحظ قدمنا نتائج مشجعة، والآن تنظر الجماهير إلى اللاعبين بحالة من السعادة، وتنتظر منهم الكثير، خاصة أن أياكس وأيندهوفين قدما نتائج جيدة في

"لا، كان الوقت مناسبا للغاية لقبول تلك المهمة، فالكل يعرف أن هناك حاجة ضرورية للتغيير، نعم كانت الأجواء سلبية للغاية، ولكني تمتعت بثقة بقدرتي على تطوير الفريق، والآن تباع كل التذاكر بالكامل في مباريات المنتخب الوطني، ولم يكن الوضع كذلك في السنوات الأخيرة".- كما أشرت، نجاحك مع هولندا صاحبه نجاح أياكس في دوري الأبطال، فكيف يؤثر هذا في منتخب هولندا؟

"ساعدنا ذلك كثيرًا، فالدوري الهولندي مثل لنا تحديا كبيرا في بداية مهمتنا، خاصة أنه لا يوجد به نفس القوة الموجودة في الدوريات الأخرى مثل الألماني والإنجليزي والإسباني، ولكن مع مواصلة أياكس مغامرته الأوروبية، واكتسابه الخبرات من دوري أبطال أوروبا، بدأ اللاعبون في التحلي بالقوة المطلوبة للعب في أعلى المستويات".- عندما توليت المهمة قلت إن الفريق يملك الموهبة الكافية لكنه بحاجة إلى تغيير بعض الأمور، فما تلك الأمور؟

"حسنًا، كنا بحاجة إلى تغيير المنظومة في بداية الأمر، ونجحنا في ذلك، بدأنا اللعب بخمسة مدافعين، ومن ثم عدنا للاعتماد على 4 مدافعين، وكان علينا الاستعداد لذلك التغيير، حيث رأينا أن اللاعبين يشعرون بالراحة بخطة 4 مدافعين، كما أن أياكس وأيندهوفين يلعبان بتلك الطريقة، ومن ثم يتفهم اللاعبون جيدًا تلك الطريقة".- دائمًا ما يقال إن هناك مواهب مختلفة يتوجب أن يتمتع بها المدرب كي يشرف على تدريب المنتخبات، نظرًا لقلة الوقت الذي يحصل عليه للعمل مع اللاعبين، فكيف تأقلمت مع ذلك؟

"في البداية، هي مهنة جيدة للغاية، فعليك الشعور بالفخر بأن تشرف على تدريب منتخب بلادك، وكان الوقت رائعا بالنسبة إليّ بعد عملي كثيرا في تدريب الأندية، وبعد قضاء 3 سنوات ونصف السنة في إنجلترا، فالأمر مختلف.. نعم، حيث أشاهد الكثير من المباريات وأسافر كثيرًا لمقابلة اللاعبين، ولكن الأمر الأصعب هو الفترة ما بين شهري نوفمبر ومارس، إذ لا توجد أي مباريات دولية، فبدوري أحب التواصل مع اللاعبين، ومن ثم تلك الفترة صعبة للغاية".- تمر بفترة انتقالية بعد اعتزال العديد من الأسماء اللامعة، فكيف ترى هذا التحدي؟

"الأمر طبيعي في أي دولة، وليس هولندا فقط، أن تمر بفترة صعبة لا توجد بها الكثير من المواهب، ويكون الأمر صعبًا على المدرب بكل تأكيد، فأنت لا تطور المواهب، بل من يقوم بهذا الدور هو الأندية، ولذلك أشرت إلى أن نجاحات أياكس وأيندهوفين ساعدتنا كثيرا، فعندما تكون لاعبًا شابا وتفوز بنتيجة 4-1 في ملعب سانتياجو بيرنابيو، فلك أن تتخيل مدى تأثير ذلك فى ثقتك بنفسك. نعم، واجهنا تحديا كبيرا بعد خسارة روبن فان بيرسي ورافائيل فان دير فارت وويسلي شنايدر وأرين روبين، فهم لاعبون مميزون ومنحوا إبداعا وتأثيرا شديدا للمنتخب الوطني، وعندما تخسر مثل تلك الأسماء، تحتاج إلى ظهور قائد جديد، ولحسن الحظ، لدينا الآن فيرجيل فان ديك، وهو لاعب مهم للغاية إلى جانب الثنائي جيني فينالدوم وكيفين ستروتمان".- الوجود في دوري الأمم الأوروبية إلى جانب آخر بطلين لكأس العالم كان بداية صعبة للغاية بالنسبة إليك، فكيف تمكنت من التأهل من تلك المجموعة؟

"الأمر كان رائعًا، خاصة أنه لم يتوقع أحد أن نتصدر مجموعة يوجد فيها فرنسا وألمانيا، وأرى أن المباراة المحورية كانت الأولى التي خسرنا فيها 2-1 في باريس، فعلى الرغم من الهزيمة، لعبنا بصورة جيدة للغاية، وأظهرنا قدرتنا على مقارعة أبطال العالم، وهو ما منحنا الكثير من الثقة في المباريات التالية".- بكل تأكيد، ترغب في الوجود في كأس العالم مدربا، فهل عدم مشاركتك في المونديال الأخير منحك فرصة متابعة الخطط التي تعتمد عليها المنتخبات الكبرى؟

"بكل تأكيد، تابعنا كأس العالم جيدًا، لمعرفة منافسينا في المستقبل مثل فرنسا، ومشاهدة الخطط التي اعتمدت عليها منتخبات مثل إنجلترا وبلجيكا، تعلّمنا الكثير من الدروس، وهذا من الأسباب التي دفعتنا إلى تغيير أسلوب لعبنا والاعتماد على 4 مدافعين من جديد".- تنتظر مواجهة بيلاروسيا يوم الخميس، ومن ثم ألمانيا في تصفيات اليورو المقبل، فكيف ترى تلك الموقعة؟

"التنافس بيننا رائع للغاية، الكل يعرف قصة التنافس الشديد بين ألمانيا وهولندا، لكن هناك احتراما متبادلا بيننا، ودائما ما يمثل التغلب على ألمانيا الكثير بالنسبة إلينا، وشعر الجيل الحالي بهذا الأمر من الفوز على الألمان في دوري الأمم الأوروبية مؤخرا، وعلينا أن نقدم نفس المستويات أمامهم مرة أخرى، وأن نتأكد من عودتنا إلى البطولات الكبرى من جديد بداية من يورو 2020".

- أنت في منصبك الحالي منذ قرابة العام وقدمت إنجازا كبيرا بالنسبة إلى وضع هولندا عندما تسلمت المهمة ووضعها الحالي، فكيف تقيم تجربتك؟"حسنًا، التوقعات أصبحت أعلى الآن، وهو أمر جيد، ينتظر منا الجميع نتائج كبيرة في تصفيات اليورو، وهذا يعكس العمل والنتائج التي قدمناها مؤخرًا. هناك تغيير كبير، فعندما تسلمت المهمة لم تكن الحالة العامة إيجابية بين الجماهير، ولحسن الحظ قدمنا نتائج مشجعة، والآن تنظر الجماهير إلى اللاعبين بحالة من السعادة، وتنتظر منهم الكثير، خاصة أن أياكس وأيندهوفين قدما نتائج جيدة في دوري أبطال أوروبا ، وأعادا بريق الكرة الهولندية من جديد".- أتيتَ بعد فشل هولندا في التأهل إلى اليورو والمونديال، وبعد أن غيرت 3 مدربين، اثنان منهم يتمتعان بخبرة كبيرة، فهل ترددت للحظة في قبول المهمة؟"لا، كان الوقت مناسبا للغاية لقبول تلك المهمة، فالكل يعرف أن هناك حاجة ضرورية للتغيير، نعم كانت الأجواء سلبية للغاية، ولكني تمتعت بثقة بقدرتي على تطوير الفريق، والآن تباع كل التذاكر بالكامل في مباريات المنتخب الوطني، ولم يكن الوضع كذلك في السنوات الأخيرة".- كما أشرت، نجاحك مع هولندا صاحبه نجاح أياكس في دوري الأبطال، فكيف يؤثر هذا في منتخب هولندا؟"ساعدنا ذلك كثيرًا، فالدوري الهولندي مثل لنا تحديا كبيرا في بداية مهمتنا، خاصة أنه لا يوجد به نفس القوة الموجودة في الدوريات الأخرى مثل الألماني والإنجليزي والإسباني، ولكن مع مواصلة أياكس مغامرته الأوروبية، واكتسابه الخبرات من دوري أبطال أوروبا، بدأ اللاعبون في التحلي بالقوة المطلوبة للعب في أعلى المستويات".- عندما توليت المهمة قلت إن الفريق يملك الموهبة الكافية لكنه بحاجة إلى تغيير بعض الأمور، فما تلك الأمور؟"حسنًا، كنا بحاجة إلى تغيير المنظومة في بداية الأمر، ونجحنا في ذلك، بدأنا اللعب بخمسة مدافعين، ومن ثم عدنا للاعتماد على 4 مدافعين، وكان علينا الاستعداد لذلك التغيير، حيث رأينا أن اللاعبين يشعرون بالراحة بخطة 4 مدافعين، كما أن أياكس وأيندهوفين يلعبان بتلك الطريقة، ومن ثم يتفهم اللاعبون جيدًا تلك الطريقة".- دائمًا ما يقال إن هناك مواهب مختلفة يتوجب أن يتمتع بها المدرب كي يشرف على تدريب المنتخبات، نظرًا لقلة الوقت الذي يحصل عليه للعمل مع اللاعبين، فكيف تأقلمت مع ذلك؟"في البداية، هي مهنة جيدة للغاية، فعليك الشعور بالفخر بأن تشرف على تدريب منتخب بلادك، وكان الوقت رائعا بالنسبة إليّ بعد عملي كثيرا في تدريب الأندية، وبعد قضاء 3 سنوات ونصف السنة في إنجلترا، فالأمر مختلف.. نعم، حيث أشاهد الكثير من المباريات وأسافر كثيرًا لمقابلة اللاعبين، ولكن الأمر الأصعب هو الفترة ما بين شهري نوفمبر ومارس، إذ لا توجد أي مباريات دولية، فبدوري أحب التواصل مع اللاعبين، ومن ثم تلك الفترة صعبة للغاية".- تمر بفترة انتقالية بعد اعتزال العديد من الأسماء اللامعة، فكيف ترى هذا التحدي؟"الأمر طبيعي في أي دولة، وليس هولندا فقط، أن تمر بفترة صعبة لا توجد بها الكثير من المواهب، ويكون الأمر صعبًا على المدرب بكل تأكيد، فأنت لا تطور المواهب، بل من يقوم بهذا الدور هو الأندية، ولذلك أشرت إلى أن نجاحات أياكس وأيندهوفين ساعدتنا كثيرا، فعندما تكون لاعبًا شابا وتفوز بنتيجة 4-1 في ملعب سانتياجو بيرنابيو، فلك أن تتخيل مدى تأثير ذلك فى ثقتك بنفسك. نعم، واجهنا تحديا كبيرا بعد خسارة روبن فان بيرسي ورافائيل فان دير فارت وويسلي شنايدر وأرين روبين، فهم لاعبون مميزون ومنحوا إبداعا وتأثيرا شديدا للمنتخب الوطني، وعندما تخسر مثل تلك الأسماء، تحتاج إلى ظهور قائد جديد، ولحسن الحظ، لدينا الآن فيرجيل فان ديك، وهو لاعب مهم للغاية إلى جانب الثنائي جيني فينالدوم وكيفين ستروتمان".- الوجود في دوري الأمم الأوروبية إلى جانب آخر بطلين لكأس العالم كان بداية صعبة للغاية بالنسبة إليك، فكيف تمكنت من التأهل من تلك المجموعة؟"الأمر كان رائعًا، خاصة أنه لم يتوقع أحد أن نتصدر مجموعة يوجد فيها فرنسا وألمانيا، وأرى أن المباراة المحورية كانت الأولى التي خسرنا فيها 2-1 في باريس، فعلى الرغم من الهزيمة، لعبنا بصورة جيدة للغاية، وأظهرنا قدرتنا على مقارعة أبطال العالم، وهو ما منحنا الكثير من الثقة في المباريات التالية".- بكل تأكيد، ترغب في الوجود في كأس العالم مدربا، فهل عدم مشاركتك في المونديال الأخير منحك فرصة متابعة الخطط التي تعتمد عليها المنتخبات الكبرى؟"بكل تأكيد، تابعنا كأس العالم جيدًا، لمعرفة منافسينا في المستقبل مثل فرنسا، ومشاهدة الخطط التي اعتمدت عليها منتخبات مثل إنجلترا وبلجيكا، تعلّمنا الكثير من الدروس، وهذا من الأسباب التي دفعتنا إلى تغيير أسلوب لعبنا والاعتماد على 4 مدافعين من جديد".- تنتظر مواجهة بيلاروسيا يوم الخميس، ومن ثم ألمانيا في تصفيات اليورو المقبل، فكيف ترى تلك الموقعة؟"التنافس بيننا رائع للغاية، الكل يعرف قصة التنافس الشديد بين ألمانيا وهولندا، لكن هناك احتراما متبادلا بيننا، ودائما ما يمثل التغلب على ألمانيا الكثير بالنسبة إلينا، وشعر الجيل الحالي بهذا الأمر من الفوز على الألمان في دوري الأمم الأوروبية مؤخرا، وعلينا أن نقدم نفس المستويات أمامهم مرة أخرى، وأن نتأكد من عودتنا إلى البطولات الكبرى من جديد بداية من يورو 2020".

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