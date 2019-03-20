انت الان تتابع كين: التتويج بدوري الأمم أهم من نصف نهائي المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

هاري كين

يرى مهاجم توتنهام أن عام 2019 سيكون أنجح للمنتخب الإنجليزي من 2018، في حال نجح الأسود الثلاثة في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في شهر يونيو الماضي، وقدم الإنجليز مستويات مميزة الصيف الماضي بالوصول إلى نصف نهائي مونديال روسيا، إلا أن كين يرى أن التتويج بلقب دوري الأمم سيكون إنجازا أفضل من الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، وسيواجه الأسود الثلاثة كلا من التشيك والجبل الأسود في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، قبل مواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية. ويتمتع كين بإيجابية شديدة تجاه مستقبل الكرة الإنجليزية بالجيل الشاب الذي تعتمد عليه حاليا.

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وقال كين في هذا الشأن: "إذا توجنا بلقب دوري الأمم الأوروبية فسيكون ذلك إنجازا أفضل من الوصول إلى نصف نهائي المونديال، فلا تمتلك دائما فرصة التتويج بلقب بطولة بقميص المنتخب الوطني، وإذا حظينا بصيف جيد وحملنا الكأس، فسيكون هذا العام أفضل من 2018". وأضاف: "نعم، 2018 كانت رائعة للغاية، ولكن الشيء الأهم