المقاولون يسعى للثأر من الزمالك في الدوري

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تحرير:كريم مليم ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص
المقاولون العرب
يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، وشهد لقاء الدور الأول بين القلعة البيضاء وذئاب الجبل، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة الثامنة على استاد بترو سبورت، فوز أصحاب الرداء الأبيض بهدفين مقابل هدف، أحرز ثنائية أبناء ميت عقبة محمود علاء ويوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف المقاولون إسلام فؤاد، في المباراة التي أدارها الحكم الدولي أمين محمد عمر.
ويحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 34 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر في 10، وسجل الفريق 31 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 25 هدفًا، بفارق 5 نقاط عن مصر لمقاصة صاحب المركز الخامس. في المقابل يتصدر نادي الزمالك بقيادة مديره الفني
ويحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 34 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر في 10، وسجل الفريق 31 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 25 هدفًا، بفارق 5 نقاط عن مصر لمقاصة صاحب المركز الخامس.
في المقابل يتصدر نادي الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، جدول ترتيب الدوري، برصيد 52 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 16 وتعادل في 4 وخسر في 1، وسجل الفريق 48 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.
ويدخل المقاولون العرب المباراة للثأر من هزيمة لقاء الدور الأول، والتي كان يقود الفريق خلالها علاء نبيل، في المقابل يسعى الزمالك لتحقيق الثلاث نقاط لتوسيع الفارق مع الأهلي قبل القمة.
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