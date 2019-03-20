انت الان تتابع المقاولون يسعى للثأر من الزمالك في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص

المقاولون العرب

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، وشهد لقاء الدور الأول بين القلعة البيضاء وذئاب الجبل، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة الثامنة على استاد بترو سبورت، فوز أصحاب الرداء الأبيض بهدفين مقابل هدف، أحرز ثنائية أبناء ميت عقبة محمود علاء ويوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف المقاولون إسلام فؤاد، في المباراة التي أدارها الحكم الدولي أمين محمد عمر.

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ويحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 34 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر في 10، وسجل الفريق 31 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 25 هدفًا، بفارق 5 نقاط عن مصر لمقاصة صاحب المركز الخامس. في المقابل يتصدر نادي الزمالك بقيادة مديره الفني