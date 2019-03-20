الان تتابع ولي العهد يتكفل بتسديد الإلتزامات المالية لناديي أبها وضمك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عسير - الخليج 365: أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز للأسرة الرياضية بعسير، خبر تكفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان _ رعاه الله _ بتسديد الالتزامات المالية لنادي ضمك وأبها لتصدرهما معاً دوري سمو ولي العهد للدرجة الأولى. فيما تبرع عدد من رجال أعمال منطقة عسير بمبلغ ما يقارب مليون ونصف المليون ريال تحفيزاً لهم لمواصلة تصدر أندية الدرجة الأولى حتى وصولهما إلى مصاف دوري الدرجة الممتازه . Advertisements ووجه سمو أمير المنطقة خلال الاجتماع أمانة منطقة عسير بتهيئة ملعب نادي جرش بطل دوري شهداء الوطن والذي جاء ضمن فعاليات صدر الكرامة بمحافظة محايل عسير تقديراً لشهداء الوطن وذويهم . مبيناً أن سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وجه بتحديث مدينة الأمير سلطان الرياضية خلال 60 يوما، واستكمال مباني نادي أبها الرياضي، على أن يتم الانتهاء منها خلال 8 أشهر.

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