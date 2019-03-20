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أيمن أشرف يكتفي بتدريبات «الجيم» في مران الأهلي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب تدريبات المشي حول الملعب وذلك على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم.

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وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة شبيبة الساورة الجزائري السبت الماضي في الشوط الثاني بعد شكواه من الإصابة بكدمة في الضهر بين شوطي المباراة.

واستكمل اللاعب تدريباته في الجيم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له.

يذكر ان الأهلي بدأ صباح اليوم الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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