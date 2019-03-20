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وليد سليمان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

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وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية في الجيم قبل أن يبدأ في تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.

ويعاني وليد سليمان من الإصابة في ركبته تلك التي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري التي أقيمت في ولاية بشار بالجزائر ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسير لاعب الأهلي بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للمباريات.

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