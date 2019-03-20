شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية في الجيم قبل أن يبدأ في تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.
ويعاني وليد سليمان من الإصابة في ركبته تلك التي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري التي أقيمت في ولاية بشار بالجزائر ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويسير لاعب الأهلي بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للمباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر وليد سليمان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.