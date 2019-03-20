شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

جاءت الجلسة من أجل الحديث عن المرحلة القادمة التي تشهد خوض العديد من المنافسات الحاسمة سواء علي الصعيد المحلي أو الأفريقي.

وتطرق لاسارتي للحديث عن مواجهة الزمالك المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز وبعض الأمور الخاصة بالاستعداد بلقاء القمة المقرر له يوم 30 مارس الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.