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حمدي فتحي يواصل التأهيل في مران الأهلي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

واصل حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة على هامش مران الفريق الذي يأتي استعدادا لمواجهة الزمالك القادمة.

ويعاني حمدي فتحي من إصابة في العضلة الخلفية، حيث خاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

يذكر ان الأهلي يلتقي الزمالك يوم 30 مارس الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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