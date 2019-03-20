شكرا لقرائتكم خبر عن توليسو يعود للتدريبات الجماعية في بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد لاعب الوسط الدولي الفرنسي كورنتان توليسو، أمس الثلاثاء، إلى التدريبات الجماعية لفريقه بايرن ميونيخ الألماني متصدر الدوري وحامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة، بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي تعرض لها في سبتمبر الماضي، وخضع على إثرها لعملية جراحية.

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وأشار العملاق البافاري على تويتر «خبر سار: أنهى كورنتان توليسو فترة من المران الجماعي»، وأتبعه بصور للاعب الفرنسي في وسط الملعب بين رفاقه وأعضاء من الطاقم التدريبي.

ولم يشارك توليسو، البالغ من العمر 24 عامًا، سوى بفترة واحدة من التمارين الجماعية، قبل أن يتمرن بمفرده.

وكان النادي البافاري قد أعلن في بداية العام أنه يتوقع عودة توليسو، الذي يتضمن سجله الدولي 15 مباراة مع منتخب فرنسا، خلال الشهر الحالي.

وبعدما كان متخلفا في ديسمبر بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند، عاد بايرن لتصدر ترتيب البوندزليجا بفارق الأهداف عن غريمه الأصفر والأسود (60 نقطة لكل منهما)، ولا يزال ايضا في مسابقة الكأس المحلية حيث يلتقي هايدينهايم من الدرجة الثانية في الدور ربع النهائي في الثالث من أبريل المقبل.