اخبار الرياضه

توليسو يعود للتدريبات الجماعية في بايرن ميونيخ

0 نشر
أ.ف.ب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن توليسو يعود للتدريبات الجماعية في بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد لاعب الوسط الدولي الفرنسي كورنتان توليسو، أمس الثلاثاء، إلى التدريبات الجماعية لفريقه بايرن ميونيخ الألماني متصدر الدوري وحامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة، بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي تعرض لها في سبتمبر الماضي، وخضع على إثرها لعملية جراحية.

Advertisements

وأشار العملاق البافاري على تويتر «خبر سار: أنهى كورنتان توليسو فترة من المران الجماعي»، وأتبعه بصور للاعب الفرنسي في وسط الملعب بين رفاقه وأعضاء من الطاقم التدريبي.

ولم يشارك توليسو، البالغ من العمر 24 عامًا، سوى بفترة واحدة من التمارين الجماعية، قبل أن يتمرن بمفرده.
وكان النادي البافاري قد أعلن في بداية العام أنه يتوقع عودة توليسو، الذي يتضمن سجله الدولي 15 مباراة مع منتخب فرنسا، خلال الشهر الحالي.

وبعدما كان متخلفا في ديسمبر بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند، عاد بايرن لتصدر ترتيب البوندزليجا بفارق الأهداف عن غريمه الأصفر والأسود (60 نقطة لكل منهما)، ولا يزال ايضا في مسابقة الكأس المحلية حيث يلتقي هايدينهايم من الدرجة الثانية في الدور ربع النهائي في الثالث من أبريل المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توليسو يعود للتدريبات الجماعية في بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى