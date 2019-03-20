شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد الحنفي حكمًا للقاء الزمالك والمقاولون المقرر له اليوم في السابعة مساء ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد 34 نقطة.

ويعاون الحنفي كل من أحمد نوفل، وسامي هلهل، وصبري إبراهيم حكما رابعا، وكل من طارق سامي وسعيد حمزة حكما خامسا.