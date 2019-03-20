شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا وكذلك الدور ربع النهائي للكأس الكونفيدرالية، مساء اليوم الأربعاء.

وينطلق حفل سحب القرعة في السابعة مساء، وتنقله قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويخوض الأهلي منافسات ربع النهائي، بعدما تصدر المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك ينتظر الزمالك معرفة منافسه في ربع النهائي بعدما تأهل لهذا الدور متصدرا مجموعته بالكأس الكونفيدرالية.