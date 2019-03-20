تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة المقاولون

استقر كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض مباراة المقاولون العرب والمقرر لها السابعة مساءً لحساب الجولة 25 من عمر الدوري الممتاز.

وقرر”جروس”، الاعتماد على عمر السعيد في الخط الأمامي فيما سيكون أحمد سيد زيزو أساسيًا.

وكان الزمالك قد نجح يوم الأحد الماضي في التعادل مع نصر حسين داي الجزائري لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية ليضمن الأبيض المرور إلى ربع نهائي البطولة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

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حراسة المرمى : محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

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