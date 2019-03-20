شكرا لقرائتكم تأهيل حارس الاسماعيلى الاسبوع المقبل بسبب "شرخ اصبع الأبهام"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ محمد مجدى حارس مرمى الاسماعيلى فترة التأهيل مطلع الاسبوع المقبل بعد تعرضه لشرخ فى أصبع الإبهام وذلك عقب مشاركته فى مواجهة الافريقى التونسى بالجولة الختامية لمرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. مجدى يحتاج لفترة تأهيل تستمر على الأقل لمدة أسبوعين ، قبل أن يصبح جاهزا للمشاركة مع الدراويش ، وحصل اللاعبين على راحة من التدريبات تمتد للجمعة المقبلة. Advertisements ويستعد الاسماعيلى لملاقاة إنبى نهاية مارس الجارى فى إطار الجولة الــ26 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

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