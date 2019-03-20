شكرا لقرائتكم مران الاهلي..لاسارتى يجتمع بسعد سمير..وتأهيل حمدي فتحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سعد الدين سمير مدافع الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث لاسارتي مع سعد في بعض الأمور الفنية، بالإضافة لمنحه بعض التعليمات الخاصة قبل مواجهة الزمالك في القمة.

فيما واصل حمدي فتحي لاعب الفريق أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق، ويعاني حمدي فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام بتروجت، وهي الإصابة التي تقلل من فرص لحاقة بالقمة وفقا لتاكيدات الجهاز الطبي للفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيم بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وبدأ الأهلي اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.