شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يستعد للأهلى بـ 3 وديات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

طلب حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى تجهيز 3 وديات لانديه متدرجة المستوى خلال الفترة القادمة وقبل مواجهة الاهلى فى الأسبوع 27 والمقرر لها 2 ابريل المقبل على ملعب برج العرب.

ويسعى طولان خلال المباريات لعلاج الأخطاء الدفاعية المتكررة والتى جعلت من الفريق يملك أضعف دفاع من بين فرق الدورى حيث سكنت شباكه 43 هدف .

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كما يسعى تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين تحسبا لأى قرار قبل تلك المواجهة الصعبة والتى تحظى بإهتمام اعلامى وجماهيرى على اعلى مستوى .

ومن المنتظر أن تكون المباريات أيام 22 و 24 و 26 مارس الجارى.