شكرا لقرائتكم رغم المشاركة أمام شبيبة الساورة.. الشناوى لا يزال يعانى من آلام الكاحل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، عن مران فريقه المقام حاليا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة لاستمرار معاناته من تورم في الأنكل.

ويؤدي الشناوي تدريبات تأهيلية لمدة ٣ ايام، قبل الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي.

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واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيم بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشناوي قد شارك في مباراة الأهلي الأخيرة أمام شبيبة الساورة الجزائري، رغم عدم تعافيه تماما من الإصابة بالتواء في الأنكل.

وبدأ الأهلي اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.