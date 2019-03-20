شكرا لقرائتكم لاسارتى يُشرّح الزمالك للاعبي الاهلي في محاضرة فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة فيديو للاعبيه قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأربعاء.

واحتوي الفيديو المعروض على لقطات من بعض مباريات الزمالك ، فيما تم التركيز على أخطاء لاعبي الفريق الأبيض تمهيدا لاستغلالها في مباراة القمة.

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وبدأ الأهلي استعداده اليوم لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم ٣٠ مارس الجاري في بطولة الدوري العام، بعد الحصول علي إجازة لمدة ٣ ايام.