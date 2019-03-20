شكرا لقرائتكم وفد الشركة الألمانية يصل معسكر المنتخب لبحث أزمة القميص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وصل وفد من الشركة الألمانية الراعية لقميص منتخب مصر، إلى معسكر برج العرب خلال الساعات الأخيرة وتحديدا بعد إعلان التصميم الجديد لقميص الفراعنة، وعقدوا اجتماعا مع مسئولى المنتخب لمناقشة أسباب الهجوم على القميص وشكوى اللاعبين من القميص.
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن مندوبى الشركة تعرفوا على ملاحظات اللاعبين على الملابس ، وكذلك تفهموا سبب الانتقادات الخاصة بالقميص الجديد، ووعدوا بتلافى جميع السلبيات فى التصميم الجديد الذى سيتم اعلانه 2020.
تابع أن اتحاد الكرة اضطر لتسلم الملابس الحالية دون مراجعة الشركة فى ظل ضيق الوقت وعدم وجود بدائل، موضحا أن الشركة حريصة على تعديل التصميم واختيار تصميم جديد يرضى الجماهير حتى تقبل على شرائه وتحقق أرباحا من وراء بيع القميص.
ويستعد منتخب مصر حالياً لمباراتي النيجير بتصفيات أمم أفريقيا ونيجيريا الودية خلال مارس الجاري.
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