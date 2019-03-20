شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخوض 3 مباريات ودية استعدادا للاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طلب حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى تجهيز 3 وديات لانديه متدرجة المستوى خلال الفترة القادمة وقبل مواجهة الاهلى فى الأسبوع 27 والمقرر لها 2 ابريل المقبل على ملعب برج العرب.

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ويسعى طولان خلال المباريات لعلاج الأخطاء الدفاعية المتكررة والتى جعلت من الفريق يملك أضعف دفاع من بين فرق الدورى حيث سكنت شباكه 43 هدف .

كما يسعى تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين تحسبا لأى قرار قبل تلك المواجهة الصعبة والتى تحظى بإهتمام اعلامى وجماهيرى على اعلى مستوى .

ومن المنتظر أن تكون المباريات أيام 22 و 24 و 26 مارس الجارى