شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخوض 3 مباريات ودية استعدادا للاهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
طلب حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى تجهيز 3 وديات لانديه متدرجة المستوى خلال الفترة القادمة وقبل مواجهة الاهلى فى الأسبوع 27 والمقرر لها 2 ابريل المقبل على ملعب برج العرب.
ويسعى طولان خلال المباريات لعلاج الأخطاء الدفاعية المتكررة والتى جعلت من الفريق يملك أضعف دفاع من بين فرق الدورى حيث سكنت شباكه 43 هدف .
كما يسعى تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين تحسبا لأى قرار قبل تلك المواجهة الصعبة والتى تحظى بإهتمام اعلامى وجماهيرى على اعلى مستوى .
ومن المنتظر أن تكون المباريات أيام 22 و 24 و 26 مارس الجارى
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يخوض 3 مباريات ودية استعدادا للاهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.