شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإدارى للطلائع يتخلف عن معسكر الإسماعيلية بسبب حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلف يسرى عرفان المدير الإدارى لطلائع الجيش عن السفر مع الفريق لمعسكر الإسماعيلية بسبب وفاة حماته أمس الثلاثاء على أن يلحق بالفريق بعد انتهاء مراسم الدفن والعزاء.

ويسافر اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل، لمدينة الإسماعيلية فى التاسعة والنصف صباح اليوم للدخول فى معسكر مغلق حتى الأحد المقبل بحثًا عن العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى، ومن المقرر أن يلعب مباراتين وديتين هناك، حيث يلاقى منتخب أوغندا اليوم ثم يلاقى الإسماعيلى فى ختام المعسكر .

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ويحتل الطلائع المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 26 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكهم 31 هدفًا.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة حرس الحدود فى الأول من أبريل المقبل بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ولم يحقق الطلائع أى فوز فى مبارياته الثمانية الأخيرة منذ الفوز على النجوم (2-1)، يوم 23 ديسمبر الماضى، حيث تعادل 4 مرات وخسر 4 لقاءات كان آخرها التعادل مع وادى دجلة سلبيًا فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى.