شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يحرس مرمى المنتخب الوطنى أمام النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على الدفع بالحارس أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، أساسيًا فى لقاء المنتخب والنيجر المقرر له السبت المقبل فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا.

وقال مصدر بجهاز المنتخب إن مباراة النيجر فرصة جيدة لتجهيز الشناوى حارسًا للمنتخب، على أن يحصل جنش على فرصة المشاركة فى اللقاء الثانى خلال المعسكر أمام نيجيريا يوم 26 مارس، خاصة أن جنش سيشارك فى مباراة المقاولون يوم الأربعاء المقبل ويحتاج إلى بعض الراحة بعد مشاركته أيضًا أمام نصر حسين داى.