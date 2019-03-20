شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعرض ثغرات الزمالك على لاعبيه استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة فيديو للاعبيه قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأربعاء.
واحتوي الفيديو المعروض على لقطات من بعض مباريات الزمالك ،فيما تم التركيز على أخطاء لاعبي الفريق الأبيض تمهيدا لاستغلالها في مباراة القمة.
ويبدأ الأهلي استعداده اليوم لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري في بطولة الدوري العام، بعد الحصول علي إجازة لمدة ٣ ايام.
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