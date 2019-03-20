شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع صافرة الحنفى يكسب.. الأبيض يفوز على المقاولون مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السابعة مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع المقاولون فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى.

أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم محمد الحنفى ويعاونه كل من أحمد نوفل وسامى هلهل، وصبرى إبراهيم حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامى وسعيد حمزة حكمًا خامسًا.

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وقد سبق وأدار الحنفى عدة لقاءات للفريق الأبيض، وصل عددها إلى 22 مباراة، بينها لقاءان أمام المقاولون العرب وخسر فيها ذئاب الجبل بنتيجة 3/0، 16 مباراة فاز فيها الزمالك مع صافرة الحنفى، مقابل خسارة 3 مباريات والتعادل فى مثلها.

وبالنسبة للموسم الحالى فأدار الحنفى للزمالك مباراتين فقط الأولى أمام الجيش وانتهت بفوز الزمالك، والثانية أمام الداخلية بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وأدار الحنفى هذا الموسم مباراتين للزمالك أمام طلائع الجيش فى سبتمبر، وانتهى بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة، وأمام الداخلية فى نوفمبر وانتهى بهدفين مقابل هدف واحد.

وأخيرا أدار الحنفى مواجهة واحدة للمقاولون العرب هذا الموسم وكانت أمام النجوم فى يناير الماضى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.