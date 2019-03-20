قصة صور.. بعيدًا عن الملاعب.. نجوم الزمالك آخر شياكة بـ"الكاجوال"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما يهتم نجوم الكرة بكل ما هو جديد فى عالم الفاشون والاستايل والملابس الماركات فى جميع أنحاء العالم، فيهتم الكثير من نجوم القلعة البيضاء بالظهور بملابس جذابة وأنيقة على السوشيال ميديا بعيدًا عن الملابس الرياضية، حيث يرصد ”الخليج 365” لقطات توضح جانبًا من شياكة نجوم الفارس الأبيض بالكاجوال فى الصور التالية .

كهربا فى روسيا

أحمد سيد زيزو

حمدى النقاز

عمر السعيد Advertisements

عمر صلاح

فرجانى ساسى 7

فرجانى ساسى قبل رحلة سفر

كهربا

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