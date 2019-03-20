شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يدعم حارس الفراعنة برسالة خاصة عبر تويتر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساند محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودى زميله عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى الذى تعرض للإصابة فى مران المنتخب الوطنى.

وكتب عواد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "عامر عامر شفاك الله أصعب اختبار ليك من ربنا وأنا عارف إنك راضى بقضاء الله ومتأكد أنك إن شاءالله هترجع فى أسرع وقت وأحسن من الاول وتكسر الدنيا يا حبييى".

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة أجيرى استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى من معسكر الفراعنة قبل السفر إلى النيجر يوم الخميس المقبل.

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كان عامر عامر قد تعرض للإصابة فى مران المنتخب وكشفت الأشعة التى خضع لها الحارس عن إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، ليقرر الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا إعفاءه من السفر.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب عدم استدعاء حارس بديل لعامر عامر، على أن يتم الاكتفاء بالثلاثى محمود جنش وأحمد الشناوى ومحمد أبو جبل.

ويقدم عامر عامر صاحب الـ32 عامًا موسما رائعا فى الدورى، وقد ارتبط اسمه بالرحيل للنادى الأهلى خاصة مع تذبذب أداء حارسيه محمد الشناوى وشريف إكرامى قبل أن ينجح مسئولو الإنتاج الحربى فى تمديد تعاقد الحارس لمدة موسمين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يوم السبت المقبل.