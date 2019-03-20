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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الرماية يشيد بتأهل أحمد زاهر لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية بمجهود اللاعب أحمد زاهر توحيد الذى تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، المقرّر إقامتها فى اليابان، بعد حصوله على الميدالية الفضية فى بطولة العالم المقامة بالمكسيك.
وتأهل زاهر لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تفوقه على 107 رماة فى بطولة المكسيك التى تشارك بها 50 دولة.
ووجّه رئيس اتحاد الرماية التهنئة للاعب، مؤكدًا أنه قدم أداءً متميزًا، وحثه على مواصلة الجهد للعودة بالميدالية الذهبية، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وللمدرب السندرو نيكترا الذى ساهم فى رفع علم مصر فى المكسيك، كما قدم الشكر للجهاز الفنى ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للرماية ورئيس ومجلس إداراة نادى صيد الدقى.
أحمد زاهر
أحمد زاهر
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