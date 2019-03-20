شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الأسوأ.. 15 تصميما فى قائمة قميص الفراعنة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم عن القميص الجديد للمنتخب الوطنى الذى سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة بناء على التعاقد مع شركة عالمية جديدة بدءًا من العام الحالى حتى نهاية عام 2022.

ويظهر المنتخب الأول بالقميص الجديد لأول مرة أمام النيجر، يوم السبت المقبل فى الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا.

التصميم الجديد شهد حالة من الجدل الكبير على مواقع السوشيال ميديا، الذين لم يعجبهم التصميم الجديد، ويرصد ”الخليج 365” فى الصور التالية، أسوأ التصميمات فى قمصان المنتخبات والأندية على مدار تاريخ كرة القدم.



قميص منتخب مصر



الزي الاحتياطى لمنتخب مصر

1ـ المنتخب الأمريكى



أمريكا 94

2ـ حارس مرمى المكسيك



حارس مرمى المكسيك

3ـ منتخب هولندا



هولندا 1988

4ـ حارس مرمى الدنمارك



حارس مرمي الدنمارك مونديال 92

5ـ منتخب النرويج



النرويج 95

6ـ منتخب بلجيكا

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منتخب بلجيكا 1984

7ـ منتخب استراليا



أستراليا،-1990

8ـ منتخب المكسيك



منتخب المكسيك

9ـ الكاميرون



الكاميرون بطولة أفريقيا 2002

10ـ مانشستر يونايتد



مانشستر يونايتد



القميص الإحتياطى لنادى مانشستر يونايتد لموسم-1995

11ـ نادى بوخوم الألمانى



قميص نادى بوخوم الألمانى لموسم-1997-1998

12ـ أرسنال



ارسنال

13ـ ميونخ



ميونخ

14ـ نوتس كاونتي



القميص الاحتياطى لنادى نوتس كاونتى الإنجليزى لموسم 1994

15ـ هال سيتي