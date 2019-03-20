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شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الأسوأ.. 15 تصميما فى قائمة قميص الفراعنة الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم عن القميص الجديد للمنتخب الوطنى الذى سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة بناء على التعاقد مع شركة عالمية جديدة بدءًا من العام الحالى حتى نهاية عام 2022.
ويظهر المنتخب الأول بالقميص الجديد لأول مرة أمام النيجر، يوم السبت المقبل فى الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا.
التصميم الجديد شهد حالة من الجدل الكبير على مواقع السوشيال ميديا، الذين لم يعجبهم التصميم الجديد، ويرصد ”الخليج 365” فى الصور التالية، أسوأ التصميمات فى قمصان المنتخبات والأندية على مدار تاريخ كرة القدم.
قميص منتخب مصر
الزي الاحتياطى لمنتخب مصر
1ـ المنتخب الأمريكى
أمريكا 94
2ـ حارس مرمى المكسيك
حارس مرمى المكسيك
3ـ منتخب هولندا
هولندا 1988
4ـ حارس مرمى الدنمارك
حارس مرمي الدنمارك مونديال 92
5ـ منتخب النرويج
النرويج 95
6ـ منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا 1984
7ـ منتخب استراليا
أستراليا،-1990
8ـ منتخب المكسيك
منتخب المكسيك
9ـ الكاميرون
الكاميرون بطولة أفريقيا 2002
10ـ مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
القميص الإحتياطى لنادى مانشستر يونايتد لموسم-1995
11ـ نادى بوخوم الألمانى
قميص نادى بوخوم الألمانى لموسم-1997-1998
12ـ أرسنال
ارسنال
13ـ ميونخ
ميونخ
14ـ نوتس كاونتي
القميص الاحتياطى لنادى نوتس كاونتى الإنجليزى لموسم 1994
15ـ هال سيتي
قميص نادى هال سيتى لموسم 1993
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