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ليس الأسوأ.. 15 تصميما فى قائمة قميص الفراعنة الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم عن القميص الجديد للمنتخب الوطنى الذى سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة بناء على التعاقد مع شركة عالمية جديدة بدءًا من العام الحالى حتى نهاية عام 2022.

ويظهر المنتخب الأول بالقميص الجديد لأول مرة أمام النيجر، يوم السبت المقبل فى الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا.

التصميم الجديد شهد حالة من الجدل الكبير على مواقع السوشيال ميديا، الذين لم يعجبهم التصميم الجديد، ويرصد ”الخليج 365” فى الصور التالية، أسوأ التصميمات فى قمصان المنتخبات والأندية على مدار تاريخ كرة القدم.

ميص منتخب مصر
قميص منتخب مصر

 

الزي الاحتياطي لمنتخب مصر
الزي الاحتياطى لمنتخب مصر

1ـ المنتخب الأمريكى 

91518-امريكا-94
أمريكا 94

2ـ حارس مرمى المكسيك

حارس مرمى المكسيك
حارس مرمى المكسيك

3ـ منتخب هولندا

ولندا 1988
هولندا 1988

4ـ حارس مرمى الدنمارك

45824-حارس-مرمي-الدنمارك-مونديال-92
حارس مرمي الدنمارك مونديال 92

5ـ منتخب النرويج

70372-النرويج-95
النرويج 95

6ـ منتخب بلجيكا 

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منتخب بلجيكا 1984
منتخب بلجيكا 1984

7ـ منتخب استراليا

أستراليا،-1990
أستراليا،-1990

8ـ منتخب المكسيك

منتخب المكسيك
منتخب المكسيك

9ـ الكاميرون

62212-الكاميرون-بطولة-افريقيا-2002
الكاميرون بطولة أفريقيا 2002

 

10ـ مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

 

195697-القميص-الإحتياطى-لنادى-مانشستر-يونايتد-لموسم-1995
 القميص الإحتياطى لنادى مانشستر يونايتد لموسم-1995

11ـ نادى بوخوم الألمانى

90371-قميص-نادى-بوخوم-الألمانى-لموسم-1997-1998
  قميص نادى بوخوم الألمانى لموسم-1997-1998

12ـ أرسنال 

ارسنال
ارسنال

13ـ  ميونخ

ميونخ
ميونخ

14ـ نوتس كاونتي 

42087-القميص-الإحتياطى-لنادى-نوتس-كاونتى-الإنجليزى-لموسم-1994
القميص الاحتياطى لنادى نوتس كاونتى الإنجليزى لموسم 1994

15ـ هال سيتي 

27668-قميص-نادى-هال-سيتى-والذى-تم-تصميمه-على-شكل-جلد-النمر-لموسم-1993
قميص نادى هال سيتى لموسم 1993
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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