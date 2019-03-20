موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية اليوم.. والقناة المفتوحة الناقلة وترددها.. والمواجهات المحتملة للأهلي والزمالك

كتب: ضياء السقا
تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية، صوب القاهرة، في تمام السابعة مساء اليوم، حيث تُقام مراسم سحب قرعتي كأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا.
وتأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية كأول المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد تعادله سلبيًا مع نصر حسين داي الجزائري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وسيلتقي الفارس الأبيض في ربع النهائي مع أحد الفرق التي احتلت وصافة المجموعات الثلاث الأولى للبطولة، بين حسنية أكادير المغربي، النجم الساحلي التونسي، ونكانا الزامبي.
على الجانب الأخر، صعد الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بعد فوزه على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وسيلتقي المارد الأحمر، في ربع النهائي مع أحد الفرق التي احتلت وصافة المجموعات الثلاث الأولى للبطولة، بين صنداونز الجنوب إفريقي وحوريا الغيني وشباب قسنطينة الجزائري.
القناة الناقلة للقرعة وترددها
تذاع القرعة على قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية المفتوحة على النايل سات.
تردد بي إن سبورتس الإخبارية:
القمر: نايل سات
تردد 12604 أفقي
معدل ترميز 27500
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