أسطورة ليفربول: ما قدمه صلاح أمام فولهام "جرس إنذار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال جون الدريدج أسطورة ليفربول السابق، إن نجم الريدز محمد صلاح ظهر عصبيًا في مباراة فولهام الأخيرة، مشددًا أن يورجن كلوب المدير الفني لليفر عليه إيجاد حل سريع خلال فترة التوقف الدولي.

أسطورة ليفربول السابق، أضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "اندبندنت" البريطانية، أن صلاح قدّم مباراة أمام فولهام هي الأسوأ له خلال هذا الموسم.

وتابع :"ما قدمه صلاح أمام فولهام جرس إنذار لكلوب من أجل إيجاد حل سريع خلال فترة التوقف الدولي في ظل اقتراب الموسم على النهاية".

وواصل صاحب الـ 60 عامًا حديثه عن صلاح :"إذا أرد كلوب الفوز بلقب بريميرليج عليه أن يجد حل سريع من أجل إعادة صلاح لمستواه التهديفي بعدما غاب عن التسجيل في آخر سبع مباريات".

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ويمر صلاح بوضع هو الأسوأ له مع ليفربول منذ انتقاله من صفوف روما الإيطالي في الصيف قبل الماضي، حيث غاب "مو" عن التسجيل خلال آخر سبع مباريات بواقع خمس مباريات في الدوري بجانب مباراتي بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد صلاح في وصافة هدافي بريميرليج برصيد 17 هدفًا ليكون متساويًا مع زمليه ساديو ماني، وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وبير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، بينما يتصدر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ترتيب الهدافين برصيد 18 هدف.

ويمتلك صلاح فرصة للراحة حيث يغيب صاحب الـ26 عامًا عن مباراتي المنتخب المصري أمام منتخبي النيجر ونيجيريا لتكون أولى مبارياته بعد التوقف الدولي مع ليفربول أمام توتنهام هوتسبير في 31 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي والذي يمتلك مباراة مؤجلة.