كلوب: صلاح غير موفق.. وعليه أن يفعل مثل ماني من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

عقد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، مقارنة بين الثنائي محمد صلاح وساديو ماني لاعبي فريقه، لافتًا إلى أن اللاعب المصري يعاني من قلة التوفيق في الفترة الحالية.

وأشار كلوب، في تصريحات، نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول إلى أن ماني يتفوق على صلاح في الفترة الحالية، موجهًا نصيحة للاعب الفراعنة.

وقال المدير الفني الألماني: "ماني يؤدي بشكل جيد للغاية، إنه يفعل ذلك منذ فترة، والآن يحصل على ما يستحق، ففي الفترة التي لم يكن الضوء مسلطًا عليه كان فقط يعمل، يعمل، ويعمل".

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وأضاف: "هذا هو تحديدًا ما يجب على محمد صلاح أن يفعله، فقط يجتهد في عمله ويقوم بالأشياء الصحيحة، وسيعود كل شيء إليه".

وأوضح: "صلاح فقط غير موفق في الفترة الحالية، في الوقت الذي يعد فيه ماني موفقًا للغاية، السنغالي يؤدي بشكل رائع".

واختتم: "ماني في مستواه الطبيعي حاليًا، ويأتي صلاح خلفه بفارق طفيف، أنا واثق تمامًا أنه- يقصد صلاح- كان ليسجل هدفًا أمام فولهام من عرضية فيرمينو، لولا تدخل فينالدوم ولعبه للكرة خارج المرمى".

الجدير بالذكر أن ماني نجح في الوصول إلى الهدف رقم 17 له في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتساوى مع محمد صلاح الذي يأتي وصيفًا في جدول هدافي المسابقة.