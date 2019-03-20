عبد المنصف: أنا الأصلح للتواجد في المنتخب.. ولم أفقد الأمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، أنه الأصلح بالتواجد في قائمة المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، مشددًا أن طريقة لعبه يناسب الأسلوب الذي يتبعه خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.

عبد المنصف أضاف في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي" :"وارد أن أتواجد في المعسكر المقبل للمنتخب، لكنني لم أفقد الأمل في الظهور مرة أخرى مع المنتخب".

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وتابع حارس مرمى دجلة :"كل مدرب يبحث عن الأوراق الرابحة والتي ستساعده على الفوز، لكنني سأبذل قصارى جهدي في الفترة المقبلة على أمل العودة للمنتخب".

وكان خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري قرر ضم أربعة حراس مرمى في المعسكر الحالي للمنتخب وهم: محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل وعامر عامر قبل أن يخرج الأخير من القائمة بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يستعد لمواجهة منتخب النيجر يوم السبت المقبل ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، كما سيواجه الفراعنة وديًا منتخب نيجيريا في 26 من الشهر الحالي.