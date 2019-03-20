فينيسيوس: لهذا السبب رفضت برشلونة

قال مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، إنه يعتقد أن برشلونة كان سيدفع أكثر من أجل الحصول على خدماته، ولكنه اختار الفريق “الملكي” لأنه يريد أفضل مشروع.

وقال جونيور في مقابلة مع قناة كادينا سير إن “نادي برشلونة اتصل به أولاً، وبعد ذلك ريال مدريدـ وأنه اختار الأخير لأن مشروعه جيد للغاية”.

وأضاف اللاعب البرازيلي: “مارسيلو جاء وهو في عمر الـ18 ولعب، أسينسيو كان يلعب، وكل اللاعبين الشباب الذين يأتون يلعبون، وهذا ساعدنا على اختيار ريال مدريد، اخترنا الأفضل”.

وتابع فينيسيوس: “لطالما فكرت فيما سيكون الأفضل لي.. أنا وأسرتي فكرنا في أننا نريد العيش في مدريد منذ البداية”.

وأوضح نجم ريال مدريد: “اعتقد أن برشلونة كان يريد أن يدفع أكثر.. لم نختار بناء على ما كانوا سيدفعوه.. كنا نريد أفضل مشروع واخترنا بناء على هذا الأساس.. أيضاً تحدثت مع مارسيلو وكاسيميرو وساعداني كثيراً على اختيار ريال مدريد”.

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وأصيب فينيسيوس في مباراة أياكس بدوري الأبطال، ويعاني من قطع في الأربطة بالساق اليمنى، وسيغيب عن الملاعب بسبب ذلك شهرين، وبذلك سيتأجل ظهوره الأول مع المنتخب البرازيلي الأول، الذي كان ضمه لقائمته لمباراتي بنما والتشيك في 23 و26 من الشهر الجاري استعداداً لكوبا أمريكا.

وقال فينيسيوس: “نحن نعمل بشكل جيد للغاية للعودة في أسرع وقت ممكن.. أتمنى أن ألعب قبل نهاية الموسم”.

وقال فينيسيوس إنه “يسعى للتتويج ببطولات كثيرة مع ريال مدريد واللعب مع أفضل اللاعبين في العالم”.

وأضاف البرازيلي: “إنه شرف لي ولأسرتي مساعدتي على المجئ إلى هنا برأس هادئة ولعب كرة القدم فقط”.

ورداً على سؤاله حول اللاعب الذي يعتبره الأفضل في العالم قال: “أنا”، والثاني؟، فأجاب: “نيمار، أود أن ألعب معه يوماً ما.. في ريال مدريد لا أدري، ولكن في المنتخب، خلال فترة قصيرة”.