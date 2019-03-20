تونس تشدد القيود على الجماهير

شددت السلطات في تونس القيود بشأن حضور الجماهير في الملاعب في ظل تزايد العنف في المدرجات. وأعلنت السلطات الأمنية عقب اجتماع مع ممثلين من وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية عن غلق المدرجات الجانبية (خلف المرمى) للملاعب، التي شهدت أعمال عنف وشغب متكررة. كما قررت السلطات منع من هم دون 18 عاماً من دخول الملاعب والقاعات الرياضية. وأعلنت أيضاً عن قراراها بمنع حضور جماهير الفرق الزائرة في جميع المباريات حتى نهاية الموسم الرياضي. وتشهد مدرجات الملاعب صدامات متكررة بين قوات الأمن والجماهير وبين جماعات الأولتراس فيما بينها، ما يؤدي إلى استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل الأمن وإلى حصول أضرار بالمنشآت الرياضية بسبب الشغب.

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