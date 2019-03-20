رياضة | إصابة ميسي في تدريب الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة ميسي في تدريب الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني من بعض الآلام في الحوض خلال تدريب منتخب الأرجنتين في العاصمة الإسبانية "مدريد" استعدادا لمباراتي المنتخب الوديتين.

وذكرت قناة TNT الأرجنتينية أن ميسي لم يكمل التدريب بسبب آلام في عضلة الحوض، لكن هذه الآلام لن تمنع قائد برشلونة من المشاركة في مباراة فنزويلا الودية المقرر لها الجمعة المقبل.

وعاد ميسي إلى تمثيل منتخب الأرجنتين، وذلك للمرة الأولى عقب نهاية كأس العالم 2018 في روسيا استعدادًا لمباراة فنزويلا والمغرب وديًا.

فينيسيوس جونيور يحرج برشلونة

أكد البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني أنه رفض أموال برشلونة، قبل ارتداء قميص الملكي في الصيف الماضي.

وقال فينيسيوس، في تصريحات لإذاعة كادينا سير: "لم يخبرني والدي باهتمام الأندية التي تريد التعاقد معي، حتى وصلت عروضًا من ريال مدريد وبرشلونة.. أراد برشلونة دفع أموال أكثر للحصول على خدماتي، ولكننا اخترنا المشروع الأفضل، كما أن مارسيلو وكاسيميرو تحدثا معي لمساعدتي في اتخاذ القرار".

وأضاف جونيور: "تطوري مع ريال مدريد جاء سريعًا، وسبق أن أخبرني مارسيلو وكاسيميرو أن كل الأمور هنا تحدث بشكل سريع وأنا الآن ضمن كتيبة ريال مدريد، أتحسن ببطء للتعافي من الإصابة، وأعمل للعودة إلى الملاعب قريبًا بقدر المستطاع".

يذكر أن فينيسيوس وقع لريال مدريد، قادمًا من فلامنجو، في عام 2017، مقابل 46 مليون يورو، قبل أن يستمر مع فريقه البرازيلي لمدة عام آخر، وينضم إلى الميرنجي في الصيف الماضي.

الكشف عن قائمة الأسماء المطلوبة لتدعيم ريال مدريد

حدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني قائمة الأسماء والصفقات المطلوبة لتدعيم الملكي في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن خطط مسؤولي النادي الملكي تستهدف عددا من اللاعبين، الذين سيعززون صفوف ريال مدريد بداية من الميركاتو الصيفي.

صفقات ريال مدريد المطلوبة

وأوضحت أن زيدان وضع تصوره للموسم المقبل على طاولة إدارة ريال مدريد، حيث يشدد على ضرورة التعاقد مع مدافع، وظهير أيسر، ولاعبين في الوسط، وآخر في الهجوم.

خط الدفاع

وضع ريال مدريد قائمة خياراته على لاعب أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت، إلى جانب مدافعي إنتر ميلانو ونابولي، ميلان سكرينيار وكاليدو كوليبالي.

مركز الظهير الأيسر قد يعزز الموسم المقبل باللاعب الإسباني ماركوس ألونسو، الذي يحمل قميص تشيلسي أو لاعب فالنسيا، خوسيه جايا أو لاعب بنفيكا، أليخاندرو جريمالدو.

خط الوسط

تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني وزميله خاميس رودريجيز وميراليم وبجانيك لاعب يوفنتوس الإيطالي وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وإيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.

خط الهجوم

لن يبتعد الريال عن مهاجم توتنهام هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي أو لاعبي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ونيمار.

رودريجيز يطعن زيدان

قلل الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز صانع ألعاب فريق ريال مدريد، المُعار إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني من تأثير عودة زين الدين زيدان لتدريب الملكي على مستقبله مع الفريق.

ورحل رودريجيز إلى صفوف بايرن ميونيخ بسبب عدم حصوله على فرصة تحت قيادة زيدان في ولايته الأولى، وارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى العاصمة مدريد على خلفية المستويات الرائعة التي يقدمها بقميص البايرن.

وقال خاميس رودريجيز لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "عودة زيدان ومستقبلي؟ سنرى ماذا سيحدث، ولازال هناك الكثير من المباريات أمامنا قبل الحديث عن المستقبل".

وأضاف روديجيز: "لم يحدث أي شيء بيني وبين زيدان، وأعتقد أن عودته لن تؤثر على مستقبلي مع ريال مدريد".

ومن المُقرر أن يحسم بايرن ميونيخ موقفه من ضم رودريجيز بشكل نهائي، في منتصف يونيو المقبل، مقابل دفع 42 مليون يورو، المتفق عليها مع إدارة ريال مدريد، لتفعيل بند الشراء.

زيدان يغدر بجاريث بيل

يخشى جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباي غدر زين الدين زيدان المدير الفني للفريق رغم أنه اعتمد عليه في أول مباراة بعد عودته أمام سيلتا فيجو، والتي تألق فيها النجم الويلزي وأحرز خلالها الهدف الثاني.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسباني أن جاريث بيل شعر بالراحة بعد عودة زيدان وإقالة سانتياجو سولاري رغم أن علاقته بالمدرب الفرنسي لم تكن على ما يرام قبل رحيله، وذلك كونه كان خارج حسابات المدرب الأرجنتيني، لدرجة أنه لم يدخل قائمة الفريق أمام بلد الوليد.

وأشار إلى أن زيدان سيغدر ببيل لأن مصيره مع ريال مدريد بات محسوماً، فهو أقرب للرحيل من البقاء، وما سيحدث في المباريات العشرة المتبقية لن يغير شيئًا حيث ما زالت إدارة الريال نادمة على عدم بيعه مقابل 100 مليون يورو عام 2016 عندما وصل عرض من مانشستر يونايتد.

جاريث بيل سعيد الآن برحيل سولاري وقدوم زيدان، لكنه يعلم أن الاعتماد عليه فيما تبقى من الموسم لن يكون بمثابة الفرصة الجديدة لإثبات قدراته، وإنما محاولة لإعادته لمستواه الطبيعي من أجل بيعه في الصيف بأفضل سعر ممكن.

سرا.. برشلونة وريال مدريد وبايرن يفرضون شروطهم على دوري الأبطال

قرر أندية كبرى مثل برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ عقد "لقاء سري" مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" هذا الأسبوع لمناقشة تغييرات محتملة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن تلك الأندية ستجتمع مع اليويفا لإجراء أول محادثات رسمية بشأن إجراء تغييرات جذرية على بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتضمن الاجتماع مناقشة آلية تضمن مشاركة الأندية الكبرى والتي يحرمها النظام الحالي من المشاركة في حال لم تحقق مركزًا جيدًا في دورياتها المحلية وتوزيع تلك الأندية على المجموعات في قرعة موجهة على دوري أبطال أوروبا.

وبحسب التسريبات فإن مواعيد مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا ستكون في نهاية الأسبوع لضمان تحقيق مشاهدات أكبر وتسويق أكثر.

وينتظر أن تدخل التغييرات الجذرية في حال إقرارها قبل عام 2024، ويتزامن ذلك مع تواتر أخبار بشأن إمكانية نقل المباريات النهائية لدوري الأبطال إلى ملاعب خارج أوروبا، وذلك بعد الأزمة التي حدثت العام الماضي بسبب إقامة المباراة في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث يشهد ذلك البلد أوضاعا أمنية غير مستقرة.

ويبدو أن مقترح بطولة "الدوري السوبر" الذي جرى اقتراحه ليكون حكرًا فقط على الأندية الأوروبية الكبرى ذات الشعبية الهائلة في العالم، جعل "اليويفا" يقبل بعقد ذلك الاجتماع، وذلك خوفَا على مصير البطولة الأغلى لديه وهي "دوري الأبطال".

سيناريو 2010 سر إصرار هازارد وزيدان على ريال مدريد

يواصل البلجيكي ايدن هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي الضغط على إدارة فريقه من أجل الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن هازارد اعترف أن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفني لريال مدريد جعلته يصر على الانتقال إليه لأنه أول من كان قد رشحه للعب في النادي الملكي في عام 2010.

وأشارت إلى أن هازارد قرر الرحيل إلى ريال مدريد ويضغط على تشيلسي لإتمام الصفقة التي سيكون الانتهاء منها مسألة وقت لذلك لن يمانع النادي في بيعه.

وترى الصحيفة أن العقوبة الموقعة على تشيلسي والتي تقضي بحرمانه من عقد صفقات شراء لاعبين جدد حتى عام 2020 لن تؤثر على قراره ببيع هازارد إلى ريال مدريد وقدرت قيمة الصفقة بين 100 و120 مليون يورو.

وأوضحت أن دانييل لييفي رئيس توتنهام لا يمانع فكرة رحيل لاعبه كريستيان إيريكسن إلى صفوف ريال مدريد في الصيف بشرط دفع فلورنتينو بيريز مبلغ مالي كبير.

كاكا يعلق على عودة زيدان والمنافسة بين ميسي ورونالدو

تحدث ريكاردو كاكا نجم الكرة البرازيلية السابق، عن أزمة ريال مدريد هذا الموسم وتعيين المدرب زين الدين زيدان مدرباً للفريق بدلاً من سولاري، مؤكداً أن عودة "زيزو" أمر جيد بعد سقطات الملكي هذا الموسم.

وقال كاكا، في تصريحاته لموقع "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "تنتهي دائمًا فترات التفوق، لذلك أقول من المنطقى خيبة الأمل مع الركود بعد الفوز كثيرًا، قد يكون الأمر مفاجئ بطريقة خسارة ريال مدريد من أياكس في البرنابيو، لكن ريال مدريد يملك الوقت للبدء من جديد".

وعن زيدان، قال كاكا: "لقد كان لاعبًا رائعًا ومدربًا رائعًا، وإذا لم أكن مخطئًا، هو الوحيد الذي تمكن من تحقيق ثلاثة أبطال متتاليين، صحيح أنه امتلك كريستيانو رونالدو لكن الآن سوف نرى ما يفعله زيدان بدون كريستيانو، بطل الرواية العظيم".

وواصل حديثه: "لست مندهشًا مما وصل إليه كريستيانو رونالدو، ما يدهشني هو الاستمرار على هذا المستوى أعتقد أنه يجب إضافة تأثير ميسي الذي يجعل التحدي مستمر وضرورة التغلب عليه في ذهنه وفي عمر الـ34 لا يزال يملك الدافع".

كانت إدارة ريال مدريد قد قررت إقالة سانتياجو سولاري وتعيين زيدان بدلاً منه بعد أن وعدته الإدارة بعمل ميركاتو صيفي قوي.

برشلونة يغري جريزمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدات الدولي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الغسباني الذي بدأ في مراجعة مستقبله بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن برشلونة قد أبدى اهتمامه بضم جريزمان في الضيف الماضي لكنه مدد عقده مع ناديه إلى 2023 وقيمة كسر عقد الفرنسي هي 120 مليون يورو ويمكن أن يتم رفع القيمة في صيف 2019.

يذكر أن جريزمان قد انتقل للعب في صفوف أتلتيكو مدريد قادماً من ريال سوسيداد عام 2014 وقدم اللاعب مستويات مميزة تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وشارك جريزمان في فوز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 على حساب كرواتيا وكان من أفضل اللاعبين في المونديال بجانب مواطنه الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

أول أزمة لزيدان في ريال مدريد

يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أزمة جديدة بسبب أن الصفقات التي يهدف لضمها تجاوزت قيمتها المليار دولار رغم أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز رصد 300 مليون يورو فقط لصفقات الصيف.

ويهدف زيدان إلى ضم عدد من اللاعبين المميزين تتجاوز قيمتهم التسويقية المليار دولار وهم نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بـ100 مليون يورو وزميله إدين هازارد بـ150 مليون يورو ولوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني بـ70 مليون يورو وكيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي بـ200 مليون يورو وإيريكسن صانع ألعاب توتنهام بـ85 مليون يورو.

زيدان يتحدث عن خطة تغيير ريال مدريد رأسا على عقب

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني العائد لنادي ريال مدريد الإسباني كواليس عودته لتدريب الفريق بعد رحيله في شهر مايو 2018.

وقال زين الدين زيدان لقناة بي إن سبورتس القطرية إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اتصل به هاتفيًا في اليوم التالي لخروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وأضاف زيدان: "المفاوضات لم تستمر طويلاً وانتهت في 3 أيام فقط ووكلائي أنهوا كل التفاصيل الخاصة بالعقد".

وتابع زيدان: "العودة لبيتي ريال مدريد طبيعية بعد حصولي على فترة راحة لمدة 9 شهور لذلك أعرف مدى قدرتي على تغيير وتصحيح مسار الفريق".

كريستيانو رونالدو يشعل أزمة في الدوري الإيطالي

أشعل كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس أزمة في الدوري الإيطالي قبل مباراة فريقه أمام جنوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن قرار الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، باستبعاد رونالدو من قائمة الفريق أمام جنوى أشعل فتيل أزمة حقيقية بين الجماهير رغم أنه يرغب في إراحته من أجل دوري أبطال أوروبا.

وحضرت جماهير يوفنتوس بإقليم ليجوريا بالإضافة إلى جماهير الفريق المستضيف إلى مقر نادي جنوى وهددت بإعادة التذاكر، في حال غياب رونالدو عن مباراة اليوم.

يذكر أن يوفنتوس يسيطر على صدارة الدوري الإيطالي، برصيد 75 نقطة، بفارق 18 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه فريق نابولي، بينما يأتي جنوى في المركز الـ13 برصيد 30 نقطة.

بأمر زيدان.. ريال مدريد يبيع حارسه لضم دي خيا

طلب زين دين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ضم ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن زيدان خصص 75 مليون إسترليني من ميزانية الصفقات بالصيف المقبل، من أجل التعاقد مع دي خيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان ينوي بيع البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد والتعاقد مع دي خيا مع الإبقاء على كيلور نافاس.

ودفع زيدان بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في التشكيل الأساسي بمباراة سيلتا فيجو أمس السبت، التي تعد الأولى للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية.

هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد بعد عودة زيدان؟

زادت مخاوف نادي ليفربول الإنجليزي من رحيل نجمه ساديو ماني إلى ريال مدريد الإسباني أكثر من رغبة الملكي في ضم محمد صلاح.

وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية أن تراجع مستوى محمد صلاح حاليًا جعل رغبة ريال مدريد تقل في ضم صلاح بينما زادت في ساديو ماني وهو ما يثير قلق ليفربول.

وأشارت إلى أن الأداء المميز الذي يقدمه ساديو ماني هذا الموسم مع كتيبة يورجن كلوب عزز من اهتمام ريال مدريد بضمه بخلاف محمد صلاح.

وأوضحت أن زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لريال مدريد يفضل ساديو ماني على محمد صلاح حاليًا بعدما أصبح أكثر إيجابية على المرمى عن صلاح.

فريق وحيد في العالم أحرج ميسي وحرمه لذة الانتصار

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لعب ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني أمام 85 فريقًا في مسيرته مع البرسا فاز على 84 منهم بينما لم يستطع الانتصار على فريق وحيد.

فريق يونيون ديبورتيفا أتليتكو جرامينيت ميلان المغمور هو الوحيد الذي خرج سالمًا من تحت أقدام ميسي ولم يستطع الفوز عليه,

الفريق المتواجد حاليًا في دوري القسم السادس الإسباني، بعد أن قضى الموسمين الماضيين في القسم السابع، يمتلك شرف الصمود أمام ميسي دونا عن بقية الفرق.

حكاية ميسي أمام يونيون ديبورتيفا

في 27 أكتوبر 2004، فريق برشلونة تحت قيادة المدرب فرانك ريكارد يرتحل إلى بلدة سانتا كولوما القريبة في إقليم كتالونيا، لخوض مباراة دور الـ64 لكأس ملك إسبانيا.

ولعب ميسي البالغ من العمر 17 عامًا في هذا التوقيت أساسيًا لأول مرة مع برشلونة بجوار هنريك لارسون والفرنسي لودوفيك جيولي وسط تشكيلة أغلبها من البدلاء أمام فريق من القسم الثالث.

وواجه برشلونة صعوبات كبيرة أمام فريق جرامينيت المغمور، لدرجة دفعت المدرب ريكارد إلى سحب لاعبه الشاب ميسي في التغيير الأول بالدقيقة 73، وتعويضه بالكاميروني صامويل إيتو.

وتعرض برشلونة لصدمة بهدف مفاجئ في الدقيقة 103 عن طريق أوسكار أويس، تسبب في خروج الكتلان من مسابقة الكأس إذ أقيمت بنظام الجولة الواحدة وليس الجولتين كما هو الحال الآن.

وفشل ميسي في الانتقام من هذا الفريق الصغير الذي انحدرت أحواله في السنوات التالية وهبط لأدنى الدرجات.

برشلونة يفتح الباب أمام "أومتيتي" للرحيل

يدرس نادي برشلونة الإسباني الاستغناء عن مدافعه صامويل أومتيتي في فترة الانتقالات الصيفية بعد الإصابة التي قضاها لمدة 5 أشهر مصابًا فثي الركبة.

وذكرت موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن برشلونة يسعى وراء صفقة ماتياس دي ليخت نجم أياكس أمستردام الهولندي بأي شكل.

وأشار إلى أن برشلونة يسعى لتدبير أموال صفقة دي ليخت من خلال بيع أومتيتي لا سيما أن الأول يعد مستقبل الدفاع.

كلوب يصدم محمد صلاح خوفا من سقوط ليفربول

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن رفضه رحيل نجوم الفريق في الصيف المقبل في ظل ما يثار عن رغبة أندية كبيرة في ضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

وقال يورجن كلوب لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "لا أعتقد أننا بحاجة لإنفاق الكثير من الأموال في فترة الانتقالات المقبلة".

وأكد المدرب الألماني خطته لتطوير الفريق الحالي، بعدم التفريط في نجومه وذلك في إشارة إلى عروض محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

وأوضح كلوب أن اعتماد ليفربول على بيع نجم تلو آخر، كان المشكلة الأكبر في آخر 10 أعوام.

وتابع كلوب: "لو استطاع ليفربول الحفاظ على نجومه في السنوات الماضية، لهيمن الفريق على كل البطولات، لهذا لن يحدث ذلك هذا العام".

كان ليفربول أنفق 180 مليون يورو الصيف الماضي، بعدما تعاقد مع أليسون بيكر، فابينيو، نابي كيتا وشيردان شاكيري، ليصبح ثاني أكثر الأندية الإنجليزية إنفاقًا في الميركاتو، خلف مانشستر سيتي.

انتهت.. هازارد أقوى صفقات ريال مدريد

اقترب البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنجليزي من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع "ديفنسا سنترال: الإسباني عن أن ريال مدريد عقد اتفاقًا نهائيًا مع هازارد للانضمام إليه الصيف المقبل بعد أن وافق اللاعب على الانتقال للملكي.

وأشار إلى أن التفاصيل الأخيرة في صفقة ضم هازارد ستكون بين ريال مدريد وتشيلسي ليصبح اللاعب ثاني صفقات الملكي بعد ميليتاو مدافع فريق بورتو البرتغالي.

خناقة بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مغمورة

دخل زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في منافسة شديدة مع الغريم برشلونة على ضم صانع ألعاب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن ريال مدريد يحاول ضم جوليان براندت صانع ألعاب نادي ليفركوزن الألماني خاصة أنّه لن يكلف الفريق أكثر من 25 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده حال لم يتأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ صاحب الـ22 عامًا يلقى إعجابًا شديد من زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الذي طلب ضمه قبل بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

زيدان يحارب مانشستر سيتي على رحيم ستيرلينج

يخطط زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد للتعاقد مع رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن زيدان معجب بقدرات الإنجليزي رحيم ستيرلينج، ويريد ضمه كجزء من خطة إعادة بناء ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام ريال مدريد بضم ستيرلينج يعود إلى عام 2014، وذلك عندما أرسل الميرنجي كشافين لمشاهدة اللاعب، كما أن زيدان اعترف بمراقبة النجم الإنجليزي في عام 2015.

ورغم أن ستيرلينج وقع على عقد جديد مع السيتي هذا الموسم حتى صيف 2023، إلا أن الفريق الإنجليزي عليه أن يحارب للحفاظ على خدمات نجمه، في ظل إغراءات ريال مدريد.

زيدان يحدد أول الراحلين عن ريال مدريد رسميا

حدد زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني أول الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان قد طلب من ريال مدريد البحث عن عرض لمدافع الفريق خيسيوس فاييخو للاستغناء عنه الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أنّ زيدان أبلغ اللاعب وإدارة ريال مدريد أنه لن يكون ضمن خططه في الموسم المقبل، في ظل الإصابات المُتلاحقة له.

رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم مدافع برازيلي هدية لـ"زيدان"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أول صفقة جديدة للفريق في عهد الفرنسي زين الدين زيدان العائد لتدريبه خلفًا لسانتياجو سولاري.

وأصدر ريال مدريد بيانًا أعلن فيه ضم المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لاعب بورتو البرتغالي، بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تم الاتفاق الكامل بين ريال مدريد وبورتو على ضم ميليتاو، الصفقة جرت بسرعة كبيرة لتعزيز خط الدفاع الذي عانى من عدة مشاكل هذا الموسم، وسيتم دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ50 مليون يورو".

وخاض ميلياتو 34 مباراة في موسمه الأول مع بورتو، وظهر بمستوى رائع، وبفضل هذا التألق تم استدعاؤه لمنتخب البرازيل لخوض مواجهتي بنما وتشيكيا هذا الشهر.

زيدان يحرج سيرجيو راموس

أجرى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني اتصالًا هاتفيًا بسيرجيو راموس قائد الفريق فور إعلان عودته لقيادة النادي الملكي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن زيدان اتصل براموس فور انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن تعيين زيدان مدربًا للفريق لمطالبة راموس بترك القرارات المهمة للكادر التدريبي.

وناقش زيدان مع سيرجيو راموس مشاكل ريال مدريد الأخيرة مطالبًا بتجنبها وعدم التدخل في أي قرارات فنية بالفريق في المستقبل.

تشكيل ريال مدريد مع زيدان والصفقات.. 4 لاعبين حاليين فقط

توقعت صحيفة "صن" البريطانية، تشكيلة نادي ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم المقبل 2019/2020 وذلك بعد التدعيمات المنتظر من إدارة فلورنتينو بيريز.

وأعلنت إدارة نادي ريال مدريد تعيين زيدان مدرباً للفريق الكروي الأول بعد أن ساءت نتائج الأبيض واشتعلت الأزمات بين اللاعبين تحت قيادة سانتياجو سولاري.

ووضعت الصحيفة البريطانية تشكيلة الريال المتوقعة بالصفقات الجديدة ولكن بتواجد 4 لاعبين فقط من التشكيلة القديمة وهم؛ سيرخيو راموس ورافائيل فاران وداني كارفاخال، سيرجيو ريجيلون.

تشكيل ريال مدريد مع زيدان

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: كارفخال، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، سيرجيو ريجيلون

خط الوسط: نجولو كانتي، بول بوجبا، إريكسن

خط الهجوم: كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا، إيدين هازارد

ثورة ريال مدريد.. ميزانية خرافية لـ"زيدان" وبيل ومودريتش أول الضحايا

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لإحداث تغييرات عديدة في الفريق خلال الموسم المقبل من أجل العودة إلى تحقيق الألقاب محليًا وأوروبيًا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن إدارة الريال تجهز 300 مليون إسترليني للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لإعادة ترميم ريال مدريد الذي خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنافسة بالليجا.

وتسعى إدارة ريال مدريد أيضًا إلى كسب أموال من خلال بيع نجمي الفريق الويلزي جاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن على رأس الصفقات المحتمل ضمها لدعم فريق زيدان يأتي ثنائي البريميرليج كريستيان إريكسن نجم توتنهام والبلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي.

وأكدت الصحيفة أن ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا أيضًا ضمن وعود الرئيس فلورنتينو بيريز لزيدان، من أجل إعادته إلى قيادة الفريق الملكي.

يذكر أن ريال مدريد أعلن، أمس الإثنين، التعاقد مع زيدان حتى صيف 2022 لقيادة الميرنجي خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.