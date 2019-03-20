رياضة | الأهلي يستعيد نجميه قبل مواجهة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد نجميه قبل مواجهة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الثنائي المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، للإنتظام في تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة الزمالك بالدوري العام.

واستغل أزارو وأجايي، فترة الراحة، التي حصل عليها الفريق للسفر إلى بلادهما لقضاء فترة الإجازة مع أسرتهما، على أن يعودا من جديد للإنخراط في تدريبات الفريق الجماعية.

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الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، كان قد منح الفريق راحة لمدة 3 أيام عقب الفوز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعود الأهلي إلى التدريبات صباح اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك، التي تقام يوم 30 مارس الجاري، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.