رياضة | اليوم.. إكرامي وسليمان يخضعان لفحص طبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إكرامي وسليمان يخضعان لفحص طبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع الثنائي شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ووليد سليمان صانع ألعاب الفريق، لفحص طبي صباح اليوم، على هامش مران الفريق، بالتتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويستأنف الفريق بقيادة الأوراجورياني مارتن لاسارتي المدير الفني، تدريباته صباح اليوم عقب إنتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري، بثلاثية دون رد بالمباراة التي أقيمت السبت الماضي، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يتحدد موعد بداية المرحلة الجديدة من التأهيل للحارس إكرامي، والتي تتضمن الجري حول الملعب، في خطوة جديدة نحو عودة الحارس إلى المشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه للمباريات.

وقطع إكرامي خطوات في مرحلة العلاج والتأهيل، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعرضه لإصابة بمزق في عضلة السمانة.

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كما خضع سليمان، لبرنامج بدني قوي في الفترة الأخيرة، واقترب من العودة للتدريبات الجماعية، على أن يتم تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وتعرض سليمان للإصابة ،بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأنهى مرحلة العلاج والتأهيل وخاض برنامجًا بدنيًا مكثفًا في سبيل عودته للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم 30 مارس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.