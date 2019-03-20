أخبار ريال مدريد يوم 20-3-2019 سبب نجاح بيل...

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جدة - عمرو شويل يشارك العديد من لاعبى ريال مدريد الإسبانى، مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولى الأولى فى العام الجارى 2019 بحسب أجندة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

استدعاء 13 لاعبا للمشاركة مع منتخباتهم

تضمنت أخبار ريال مدريد يوم 20-3-2019 ذكر الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد أنه تم استدعاء 13 لاعبا من صفوف الفريق الملكى للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية فى مختلف المباريات فى التوقف الدولى خلال مارس الحالى سواء الودية وبطولة كأس الصين الدولية أو الرسمية فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتضم قائمة اللاعبين الدوليين الذين تم استدعاء فى صفوف ريال مدريد كلا من "راموس، أسينسيو، سيبايوس، كورتوا، مودريتش، فاران، جاريث بيل، كروس، كيلور نافاس، كاسيميرو، باييخو، ريجيلون، فالفيردى".

أخبار ريال مدريد يوم 20-3-2019 عن حلم مانشستر يونايتد بضم فاران

أشارت صحيفة "ديلى إكسبريس"الإنجليزية، إن إدارة مانشستر يونايتد تحلم دائماً بضم فاران مدافع الريال منذ أن كان لاعباً ضمن صفوف لانس الفرنسى، حيث إهتم السير أليكس فيرجسون مدرب مان يونايتد السابق بضمه فى عام 2011.

أوضحت الصحيفة، إن مانشستر يونايتد يرى فرصة ضم فاران كبيرة هذة المرة، بعدما ترددت تقارير فرنسية مساء الأثنين، عن رغبته فى الرحيل من ريال مدريد.

كان إد وودورد المدير التنفيذى لمانشستر يونايتد قد رصد 100 مليون إسترلينى لضم رافاييل فاران فى صيف 2018 لكن الصفقة لم تتم فى النهاية.

وسيسعى فريق مانشستر يونايتد إلى ضد المدافع الفرنسى فاران فى صيف 2019 بعد إنتظار دام 10 سنوات.

وتسببت هزيمتان متتاليتان لفريق مانشستر يونايتد فى كأس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم والدورى الممتاز، في العديد من الضغوطات والشكوك في مسيرة الشياطين الحمر مع مدربه المؤقت أولى جونار سولشاير، إلا أن لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش يرى أن إنهاء الفريق ضمن الأربعة الأوائل فى الدورى يبدو فى المتناول.

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سان جيرمان يرفض بيع نيمار ودا سيلفا

وشملت أخبار ريال مدريد يوم 20-3-2019 عن كشف تقارير صحفية أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى تخلى عن فكرة بيع أحد النجمين نيمار دا سيلفا وكيليان مبابى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة "espn" الأمريكية أن نادى العاصمة الفرنسية ألغى فكرة بيع نيمار أو مبابى فى الصيف المقبل لريال مدريد من أجل جمع بعض الأموال، من أجل اللعب المالى النظيف وتعويض الخروج المبكر من دورى أبطال أوروبا.

وأضافت الشبكة أنه على الرغم من عدم اضطرار سان جيرمان للاستغناء عن نيمار أو مبابى إلا أنه تلقى تأكيدات من بعض المقربين من اللاعبين بأنهما لن يقدما على الرحيل فى الصيف المقبل.

يذكر أنه كشفت العديد من التقارير الصحفية عن رغبة نادى ريال مدريد فى التعاقد مع نيمار ومبابى، وهو أمر لم ينفه فلورنتيو بيريز رئيس النادى، أو المدرب الفرنسى زين الدين زيدان.

أخبار ريال مدريد يوم 20-3-2019 مارسيلو من اسباب نجاح بيل

يشكل مارسيلو ثنائياً ناجحاً مع الجناح الويلزى جاريث بيل فى نادى ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وصنع مارسيلو هدفاً لجاريث بيل فى فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

وذكر الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، أن مارسيلو نجح فى صناعة 3 أهداف لجاريث بيل الموسم الحالى بمختلف المسابقات، ليصبح الظهير البرازيلى أفضل شريك لبيل.

وصنع مارسيلو "هدفين" لجاريث بيل فى نصف نهائى كأس العالم للأندية ضد كاشيما آنتليرز اليابانى، كذلك، أثمرت الشراكة فى الاتجاه الآخر أيضاً، حيث قدم جاريث بيل تمريرة حاسمة لمارسيلو فى مباراة فيكتوريا بلزن التشيكى التى أقيمت بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

واستقبل بيل تمريرات حاسمة من ستة لاعبين آخرين على مدار الموسم الحالى، حيث يلى مارسيلو فى الترتيب مودريتش، مع تمريرتين حاسمتين لهدف، فيما أهداه أودريوزولا، إيسكو، كارفاخال، بنزيمة ولوكاس فازكيز تمريرة واحدة.