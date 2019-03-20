شكرا لقرائتكم فحص طبى لـ وليد سليمان استعدادا لمواجهةالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع وليد سليمان، لاعب الأهلي لفحص طبي اليوم ،الأربعاء، قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري، في إطار مواجهات الدوري العام، لتحديد موعد عودته للمشاركة في المران الجماعي.

وخضع سليمان، لبرنامج بدني قوي في الفترة الأخيرة، واقترب من العودة للتدريبات الجماعية، على أن يتم تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وتعرض سليمان للإصابة ،بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأنهى مرحلة العلاج والتأهيل وخاض برنامجا بدنيا مكثفا في سبيل عودته للتدريبات الجماعية.