شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فى الأهلى لحسم مصير مؤمن زكريا بشأن عرض فنلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة حاسمة مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق وأحمد يحيى وكيل أعماله، لتحديد مصيره فى المرحلة المقبلة، سواء بالموافقة على رحيله لأحد الأندية الفنلندية حتى نهاية الموسم، أو الاستمرار فى التدريب مع الفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ، إنه تلقى اتصالات من أندية فى الدورى الفنلندي، ترغب فى التعاقد مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق، وأن الأمور ستحسم خلال الأسبوع الجارى بعد إنهاء كل التفاصيل والوصول إلى اتفاق نهائى بشأن إعارته والنادى الذى سيلعب له.

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وشدد مدير الكرة بالأهلي، على أن مصلحة مؤمن زكريا تأتى فى مقدمة اهتمام النادي، وأن العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة يتم دراستها؛ من أجل الوصول إلى اتفاق لإعارة اللاعب.

وكان مؤمن زكريا قد أنهى إعارته مع فريق أحد السعودى بالتراضى بين الطرفين، ويسعى الأهلى لإعارة اللاعب، خاصة أن اللوائح تمنع مشاركته مع الأهلى خلال الموسم الجارى.