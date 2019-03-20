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الإسماعيلى يستغل فترة التوقف لتقديم العرض الأخير لبامبو ومتولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الإسماعيلى استغلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب ارتباط الفراعنة بأداء مباراتى النيجر ونيجيريا فى تقديم العرض الأخير لثنائى الفريق محمود متولى وكريم بامبو لتمديد تعاقدهما مع النادى من أجل إغلاق هذه الصفحة التى أثارت لغطًا شديدًا فى الشارع الإسماعيلاوى.

وكان اللاعبان قد رفضا عرضًا من الدراويش للتجديد بقيمة 2 مليون جنيه فى الموسم الواحد ويستعد مسئولو الفريق لبداية جولة جديدة من المفاوضات فى ظل أهمية اللاعبين مع الفريق .

 

 

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