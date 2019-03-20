تعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاولون والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع مباراة هامة في مشوار الزمالك ببطولة الدوري حينما سيواجه نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 25.

وإليكم أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

Advertisements

07:00 ـ المقاولون العرب VS الزمالك ـ القناة الناقلة: ON SPORT.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة جمعهم من 21 مباراة، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد 34 نقطة.

مباريات ودية

09:45 ـ ألمانيا VS صربيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD