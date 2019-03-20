فرنسا تصدر مذكرتي توقيف بحق مسؤولين روسيين في ألعاب القوى

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

أصدر قضاة فرنسيون يتولون التحقيق في برنامج للتستر على حالات تنشط في روسيا، مذكرتي توقيف دولتين جديدتين بحق مسؤولَين سابقين، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس.

أوضحت المصادر أن المذكرتين تطالان الرئيس السابق للاتحاد الروسي لألعاب القوى فالنتين بالاخنيشيف، وأمين صندوق الاتحاد الدولي لأم الألعاب أليكسي ملنيكوف، الذي كان مدرباً للسباقات الطويلة لمنتخب روسيا.

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وعلى هامش التحقيق في القضية، أصدرت فرنسا عام 2017 مذكرة توقيف بحق المستشار النافذ في قطاع التسويق في الاتحاد الدولي، السنغالي بابا ماساتا دياك، الذي ترأسه والده لامين دياك من 1999 إلى 2015.

ويقيم دياك الأبن في السنغال، ولم يتجاوب مع طلبات القضاء الفرنسي.

وشكلت روسيا محور فضيحة تنشط كبرى بدأت فصولها بالتكشف في 2015، تعلقت بوجود نظام تنشط ممنهج برعاية الدولة، ما أدى الى حرمان العديد من الرياضيين الروس من المشاركة في منافسات دولية.