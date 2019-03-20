شكرا لقرائتكم الليلة.. الزمالك يسعى لترويض ذئاب الجبل فى بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، المقاولون العرب نظيره الزمالك، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يأمل ذئاب الجبل فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى، فى المقابل سيقاتل لاعبو الأبيض على الفوز للابتعاد بصدارة الدورى عن أقرب منافسيه الأهلى الذى تفصله نقطة واحدة عن التساوى مع الأبيض فى عدد النقاط، خاصة قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم 30 من الشهر الجارى فى قمة الدورى الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة وفى جعبته 52 نقطة محتلاً صدارة جدول الدورى، بعدما خاض 21 مباراة، فاز فى 16 وتعادل فى 4 وخسر لقاء واحد فقط، وأحرز لاعبوه 48 هدف، وسكنت شباكه 18، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة، بعدما خاض الذئاب 24 مباراة حققوا الفوز فى 10، وتعادلوا فى 4، وخسروا 10، وأحرز لاعبوه 31 هدف، وسكنت شباكهم 25 هدف.