شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو 20-3-2019 الدون يفتح مركز لزراعة الشعر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن افتتح البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى مركز طبى لعناية الشعر بالعاصمة الإسبانية مدريد، نشر النجم العالمى صورة له داخل مركزه الطبى الجديد قائلا: "ليس هناك أسعد من افتتاح عيادتى الخاصة".

الدون يفتتح مركز لزراعة الشعر

شملت أخبار كريستيانو رونالدو 20-3-2019 أن المركز الطبى الجديد لزراعة الشعر المملوك للنجم البرتغالى يضم 150 متخصصًا محترفًا للعمل داخل المركز المكون من 18 غرفة والقادر على إنجاز 18 عملية زرع شعر فى اليوم الواحد.

يوفنتوس ينتظر حكم اليويفا ضد رونالدو بقرار حاسم

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شملت أخبار كريستيانو رونالدو 20-3-2019 ترقب نادى يوفنتوس الإيطالى، عقوبة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، تجاه البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم البيانكونيرى، عقب احتفاله المثير للجدل أمام أتلتيكو مدريد فى إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا.

كان البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى قد قاد فريقه إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا بثلاثية أمطر بها شباك أتلتيكو مدريد، وعقب اللقاء قام بإحتفال مثير أمام جماهير الروخى بلانكوس وهو ما دفع الإتحاد الأوروبى لفتح تحقيق رسمى مع اللاعب.

ذكرت صحيفة "كورييرى ديللو سبورت" الإيطالية، أن الاتحاد الأوروبى قرر فتح التحقيقات ضد كريستيانو رونالدو، على خلفية احتفاله بعد المباراة ضد أتلتيكو مدريد وسيتم الإعلان عن العقوبة غداً الخميس.

هذا ويترقب مسئولى يوفنتوس عقوبة الإتحاد الأوروبى ضد رونالدو والتى قد تكون الإيقاف لمباراة واحدة يغيب على أثرها أمام أياكس أمستردام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا أو الغرامة المالية.

وأكدت الصحيفة، أن يوفنتوس فى حالة إيقاف رونالدو مباراة الذهاب ضد أياكس الهولندى، سيقوم بالطعن فى لجنة الاستئناف باليويفا أو محكمة التحكيم الرياضية فى لوزان على قرار الإتحاد الأوروبى.