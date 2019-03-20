شكرا لقرائتكم الأهلي يحسم مصير مؤمن زكريا خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة حاسمة مع مؤمن زكريا صانع العاب الفريق وأحمد يحيي وكيل أعماله، لتحديد مصيره فى المرحلة المقبلة، سواء بالموافقة على رحيله لأحد الأندية الفنلندية حتى نهاية الموسم، أو الاستمرار فى التدريب مع الفريق.

وقال سيد عبدالحفيظ، إنه تلقى اتصالات من أندية في الدوري الفنلندي، ترغب في التعاقد مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق، وأن الأمور ستحسم خلال الأسبوع الجاري بعد إنهاء كافة التفاصيل والوصول إلى اتفاق نهائي بشأن إعارته والنادي الذي سيلعب له.

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وشدد مدير الكرة بالأهلي، على أن مصلحة مؤمن زكريا تأتي في مقدمة اهتمام النادي، وأن العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة يتم دراستها؛ من أجل الوصول إلى اتفاق لإعارة اللاعب.

وكان مؤمن زكريا قد أنهى إعارته مع فريق أحد السعودي بالتراضي بين الطرفين، ويسعى الأهلي لإعارة اللاعب، خاصة أن اللوائح تمنع مشاركته مع الأهلي خلال الموسم الجاري.